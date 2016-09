Alumnas de Bachillerato que cursan 6to año Orientación Derecho del Liceo de Villa Constitución junto a la docente Erley Alvez da Cruz, iniciaron un proyecto de investigación en mayo del presente año, abordando el tema «Violencia en el Noviazgo» y denominando dicha investigación con el nombre «¿Estás segura de que es amor?

El nombre del grupo «GÉNESIS», fue elegido por contar con cada una de las iniciales de las integrantes del grupo: Gimena Chiappa , Erley Alvez da Cruz, Norma Cámara, Elizabeth Medina, Sofía Antúnez e Ivana Reina. Las preguntas objetivo de la investigación fueron: ¿Ocurren situaciones de violencia en el noviazgo en nuestro liceo? Si existe violencia en las relaciones de noviazgo, ¿de qué tipo son? ¿Consideran los adolescentes algunas de actitudes de violencia como signos de amor?

La investigación fue aplicada en el Liceo de Villa Constitución, ya que gran parte de los adolescentes de la comunidad se encuentra allí. Para recabar los datos, fueron aplicadas encuestas anónimas e individuales a alumnos de 3º a 6° año del Liceo, ya que las relaciones de noviazgo comienzan cada vez a más temprana edad, comentaron a EL PUEBLO las estudiantes.

Dichos adolescentes fueron su población objetivo. Resultados: En total se realizaron 122 encuestas (38 varones y 84 mujeres). De ese total, se analizaron 79 encuestas por indicar que el o la adolescente sufría o sufrió algún tipo de violencia, 29 varones y 50 mujeres. Entre las distintas conclusiones a las que las estudiantes llegaron, se encuentran las siguientes: El 81% de ambos sexos sufrió o sufre algún tipo de violencia.

La víctima de violencia no siempre es la mujer sino que también los hombres la sufren. En lo referente a las relaciones sexuales el 61% de mujeres menores respondió que ha cedido a los deseos sexuales de su pareja por amor, y en mujeres mayores el 66% respondió lo mismo. El 70,8% de varones menores respondió que ha sido por amor y el 4% que fue obligado, costumbre o deseo, y en varones mayores el 40% indicó que ha sido por amor. 1 hombre y 1 mujer sufrieron o sufren violencia sexual pero estos casos se dan en forma aislada.

En cuanto a la violencia psicológica en la mayoría de los casos se da de forma combinada con algún tipo de violencia física. Casi el 100% confunde la violencia con amor, principalmente en los celos, el control de las amistades, vida privada o redes sociales. En ambos sexos sucede que los adolescentes se disgustan con sus parejas porque pasan más tiempo con sus amigas, o familias que con ellas. En cuanto al pedido de ayuda en estos casos de violencia el 80% no la ha solicitado, los varones menores respondieron que no tiene importancia, y algunas mujeres señalaron que es normal en una relación de noviazgo.

Luego de un minucioso trabajo, las alumnas y la profesora presentaron dicho proyecto en la Feria Departamental de Club de Ciencias la cual se realizó en Salto el 14 de septiembre, siendo ganadoras en su área y categoría, pasando a la Feria Nacional a realizarse los días 26, 27, 28 de octubre , compitiendo a nivel país.

Ahora, su objetivo es extender este proyecto hacia la comunidad, procurando concientizar a la población y especialmente a los adolescentes. Génesis agradece a la Dirección del Liceo de Villa Constitución, alumnos, docentes y a toda la comunidad por su apoyo en difundir dicho trabajo.