Existen personas que deben poner atención a los alimentos que consumen porque padecen la enfermedad celiaca o que es conocida como intolerancia al gluten la cual puede dañar el revestimiento del intestino delgado e impedirles que puedan digerir y absorber de forma adecuada algunas comidas.

De acuerdo con la European Food Information Council (EUFIC) esta enfermedad puede dar como resultado una malnutrición crónica, con deficiencia de calorías y nutrientes esenciales como proteínas, vitaminas y minerales si no es atendida de forma correcta.

Algunas personas pueden presentar síntomas de debilidad, aletargamiento, irritabilidad y molestias intestinales luego de consumir gluten el cual se encuentra en el trigo y otros cereales como el centeno, la cebada o la avena. Y con este mismo trigo se fabrica el pan, pastas, pizzas, pasteles y galletas, aunque también hay otros productos cárnicos que son elaborados con el mismo.

No obstante estas personas pueden mantener su organismo sano si siguen una dieta libre de gluten y así alcanzar de forma paulatina una recuperación tanto de la enfermedad como de los síntomas.

Cada vez con más frecuencia se pueden encontrar en el mercado una gran variedad de productos elaborados sin gluten y que se ofrecen a los consumidores con etiquetas que así lo indican y eso les permite seguir una dieta en equilibrio, balanceada y que puede incluir alimentos con gran sabor.

Por ejemplo, si partimos de la idea que no todos los granos contienen gluten, podemos decir que les será sencillo ubicar productos como amaranto, maíz, arroz o trigo sarraceno libres de este elemento.

No olvidemos que siempre es importante realizar una consulta con un especialista de la nutrición para decidir de forma adecuada el plan alimenticio que llevará a cabo la persona que vive con intolerancia al gluten.

Recordemos que la enfermedad celiaca no es una alergia, más bien esta se da cuando el sistema inmunológico del organismo produce anticuerpos contra una sustancia normalmente inofensiva presente en las comidas o en el entorno.

El diagnóstico será fundamental para saber qué específicamente se padece y de esta forma será más sencillo tomar alguna decisión para eliminar ciertos alimentos y para esto es necesario acudir a un especialista de la salud para confirmar el diagnóstico.

Es común que una hipersensiblidad alimentaria pueda ser tratada con una dieta adecuada sin que esto conlleve un riesgo a la salud de la persona.