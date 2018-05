Queremos que se vea que Salto se cansó de tanta delincuencia”, dijo a EL PUEBLO, uno de los impulsores de una nueva movilización ante la ola delictiva que afecta nuestra ciudad y la muerte de comerciantes en manos de la delincuencia.

Alexis, como tantos otros salteños, compartió y difundió a través de las redes sociales la propuesta de una nueva movilización ciudadana para sensibilizar a las autoridades y mostrar a todo el país que los salteños no quieren vivir más en estas condiciones y esperan respuestas de inmediato.

Así como cuando sucedió el lamentable episodio en un comercio de barrio Ceibal, donde un delincuente cometió una rapiña e hirió de muerte al joven hijo de los comerciantes con un arma de fuego, otra vez los salteños se movilizarán, ahora, en apoyo a una nueva familia víctima de la delincuencia tras el homicidio de un comerciante ocurrida esta vez, en el barrio Salto Nuevo.

Según la publicación que circula en las redes sociales se invita a toda la población a participar de una concentración en la zona de La Gaviota sobre la ruta 3 para hoy domingo a partir de las 14 horas.

La consigna es “Salto de luto”, en clara alusión a la solidaridad de todos los salteños para con las familias víctimas de la inseguridad y cuyos familiares han perdido la vida en manos de la delincuencia. “Digamos basta”, agrega la publicación.

SALTO DICE “BASTA A LA DELINCUENCIA”

Algunos salteños que compartieron este mensaje y aseguraron a EL PUEBLO que participarán de la concentración a la que se invita, dijeron que con esta medida buscan mostrar a las autoridades y al resto del país que Salto dice “basta a la delincuencia”.

Asimismo, se aclara que no será una marcha, sino una concentración y por eso se espera que sea diferente a las movilizaciones anteriores, aunque no se puede asegurar si habrá o no corte de ruta.