Con el nombre de “Jarana artística” se llevó a cabo un animado evento el jueves 7 de agosto, en la Escuela Nº 91 Portugal, con la participación especial de un importante núcleo de padres y vecinos de la zona. Asi como maestras y alumnos de la Escuela Nº 109 de Colonia Gestido, junto a un grupo de estudiantes de magisterio de Montevideo.

Contando con la presencia de María Luisa de Francesco, referente en Salto por el Plan Nacional de Lectura, quien

comenzó la reunión, con un cuento de Horacio Quiroga, además de la primera Directora de la Escuela Nº 91 Portugal, Estela Gagliardi de Fontoura, Escritora, quien se encargó de la lectura de un hermoso poema del mismo autor.

La primera en dialogar con nosotros, fue María Luisa de Francesco, quien nos decía:

“Por lo general, nuestras actividades, se coordinan desde la Biblioteca Municipal, pero no todas las escuelas tienen esa oportunidad, y es donde nos acercamos nosotros, como es el caso de hoy.

Hemos estado realizando un recorrido en el interior, con actividades en Escuelas y Liceos que no están en el radio urbano, de animación de lectura, narración de cuentos y uso del espacio.

Amo contar un cuento y animar a los chicos a leer.

Pienso que el camino de la animación de lectura, es el camino al futuro lector. Para mí, es el único camino que nos queda. Por algo, todo el mundo se calla y escucha, en esta sociedad tan hiperactiva que tenemos.

Usando técnicas lúdicas, que son recreativas”.

También obtuvimos la palabra de Estela Gagliardi:

“Volver a mi escuelita, en mi tercera ocasión, es para mí un verdadero placer.

Que me invitaran de nuevo, es el homenaje mas grande que me pueden hacer y no es fácil expresarlo con palabras.

Pero en una reflexión muy chiquita para el día de hoy, puedo decir de manera personal, que las maestras de antes, estamos un poco separadas de esta revolución que ha surgido a la enseñanza, que si no estamos atentos, nos perdemos.

Es por ello, que es una gran cosa poder asistir a una jornada como hoy.

¡Que me inviten, que se acuerden de mí y que me pongan además como una flor…!

Me alegra poder traerle una poseía a los niños. Me siento comodísima y felíz”.

Y fue la Directora de la Escuela Nº 91 Portugal, Evangelina Cavallo, que cerrando nuestras entrevistas, esto decía:

“El nombre del evento de hoy, surge porque los libros del sistema educativo y Prolee que nosotros usamos, utiliza mucho el término “Jarana”, cuando incita a los niños a divertirse con las palabras.

Ya sea en trabalenguas, poemas, etc., pero que nos hace reír.

Siendo nuestra principal invitada, la lectura. Ya que nos encontramos en un proyecto de Biblioteca Solidaria, en donde la idea es acercar la comunidad a la lectura.

Y la familia enseguida se integró, visitándonos los padres abuelos o algún familiar, transformándose en un cuenta cuentos en la escuela, cada semana.

También con las imágenes con las que participamos hoy, hicimos una comparación: el pintor que al humano, le pone características de animales y el escritor que al animal, le pone características humanas. Allí vemos que lo que une, son las emociones.

Tanto del lado literario, como de las artes visuales siempre contamos con un impacto emocional que es el que tenemos que ayudar a verbalizar y alfabetizar emocionalmente a los niños.

También nuestra Escuela se caracteriza, por hacer cine hace varios años.

Y por allí vamos también este año. Por las emociones, por autores en lo literario y en la pintura. Y los niños van a plasmar todo ello en un videoclip, que se va a presentar en “Corte en aulas”, el 27 y 28 de setiembre en el Aula Magna, integrado por los niños y los padres, que van a ser los cantantes.

Además, los niños de nuestra Escuela, fueron elegidos para hacer la publicidad del evento. Un spot publicitario que va a pasar por todas las Escuelas.

Y la idea con todo esto, es la formación de una persona integral, que pueda ver por su par, por el que tiene al lado, por cómo se siente, por cómo me siento.

La idea es en definitiva, la alfabetización emocional”, culmina diciendo.