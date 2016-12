La jefatura de Policía de Salto dio a conocer las medidas que regirán con motivo de los próximos partidos del fútbol salteño que entra en sus etapas finales.

Los hinchas del equipo que resultare victorioso deberán permanecer dentro de las instalaciones del Estadio por un lapso de 15 minutos para poder salir. Las medidas de seguridad a adoptarse el fin de semana en el fútbol estadio Dickinson, de acuerdo a jefatura serán:

1) SE PODRÁ INGRESAR CON LOS SIGUIENTES OBJETOS:

a) Radios portátiles con pilas chicas (AA – AAA)

b) En caso de lluvia, paraguas sin punta.

c) Bombos, tambores o redoblantes.

d) Banderas con caño de plástico flexible de diámetro no mayor a 1 cm., hueco y que no tenga las extremidades tapadas.

e) Termo y mate

f) Carteras, bandoleras, mochilas y bolsos chicos y riñoneras.

g) Botellas de plástico hasta 600cc.

2) NO PODRÁ INGRESARSE CON LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:

a) Fuegos artificiales y bengalas.

b) Bebidas alcohólicas.

c) Botellas de vidrio.

d) Elementos que puedan resultar ofensivos, (cascos de motos etc.).

e) Carteras, bandoleras, mochilas y bolsos grandes.

3) OTRAS MEDIDAS DE SEGURIDAD:

a) Se dispondrá de la revista y cacheo de armas del público concurrente, efectuando decomiso de elementos contundentes, punzo cortantes, cortantes, y elementos de pirotecnia.

b) Se efectuarán controles aleatorios de espirometría, no permitiéndose el ingreso de personas que superen los 0,30 grs. de alcohol por litro de sangre.

c) Se dispondrá la prohibición del expendio de bebidas alcohólicas dentro del escenario deportivo.

d) Dispondrá separación de hinchadas indefectiblemente, y prohibirá el atado de banderas y pancartas en lugares que obstaculicen la visión del público.

e) No se permitirá el ingreso de personas que estén promoviendo desórdenes.

f) Se recomienda concurrir con antelación para evitar aglomeraciones en las puertas.

g) Se autorizará el ingreso de humo

h) Previa coordinación con el Jefe de Operativo se autorizará un área con las medidas de seguridad pertinentes para que en la zona exterior se lancen fuegos artificiales.

1 – Cortes de Tránsito:

a) – Obelisco a Rodó: La corriente sur de Avenida Manuel Oribe al este el tránsito será interrumpido en forma total, creándose una doble vía sobre la corriente norte de la Avenida.

b) – Calle Agraciada y Oficial Segundo:

c) – Calle Agraciada y Doctor Fernando Irazoqui:

2 – Ingreso y egreso de Vehículos con los Equipos: Sólo será posible el ingreso de ómnibus o medio de transporte con los integrantes de los equipos que van a disputar los encuentros en el estadio, los que deberán estacionar para el descenso por Avenida Manuel Oribe ya sea esquina calle Irazoqui u Oficial Segundo, debiendo estacionar luego de ello fuera de la Zona de Exclusión Vehícular.

3 – Zona de Estacionamiento:

a) Exterior al Área de Exclusión.

b) Se exhorta a las personas que concurren al espectáculo respetar todas las reglamentaciones de tránsito vigentes, principalmente no estacionar en aquellos lugares prohibidos debidamente identificados como salidas de garaje, cebras entre otras.

EXHORTACIÓN DE JEFATURA

Al mismo tiempo la Jefatura de Policía de Salto recordó las medidas que se han adoptado para la prevención, control y erradicación de la violencia en el deporte, exhorta al cumplimiento de la Ley No, 17.951, cuyos tramos principales recordó:

