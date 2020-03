Ayuto dijo que monitorearon la casa por videovigilancia y comprobaron que la persona infectada no salió de su hogar

La Policía de Salto investiga el registro de cámaras de videovigilancia cercanas a la zona en donde reside una de las mujeres a las que le detectaron coronavirus, pues hubo vecinos que denunciaron haberla visto salir a la calle, lo que violaría las disposiciones sanitarias decretadas a partir de este viernes, cuando el presidente Luis Lacalle Pou declaró el estado de emergencia luego de los primeros casos confirmados con la enfermedad en el país.

La información que publicó ayer por la mañana el diario El Observador de Montevideo, fue confirmada a EL PUEBLO por el jefe de Policía de Salto, Carlos Ayuto, quien afirmó que recibió denuncias de vecinos de una mujer salteña, infectada con el coronavirus, que habría incumplido la medida de cuarentena.

«Ante este caso lo que hicimos fue enviar a su casa un móvil policial y la mujer habló con nuestros Policías diciéndoles que no había salido de su casa y que se trataba de una denuncia falsa», aseveró el jerarca a este diario.

Asimismo, Ayuto dijo que ante la situación decidió monitorear las cámaras de vigilancia existentes en esa zona de la ciudad, en la cual se ve claramente la puerta de la casa de esta persona y adujo que pudo corroborar que el testimonio que ofrecía la persona, era real.

«Ella no había salido de la casa, por lo tanto no había incumplido con las medidas y nosotros debemos cumplir y hacer cumplir las leyes y las normas que en este caso responden a una emergencia sanitaria, y que se dictan por el cuidado del interés general», explicó el jefe de Policía de Salto.

Por otra parte, Carlos Ayuto, afirmó que la Policía local está trabajando con las medidas de cuidados que fueron exhortadas desde el Ministerio de Salud Pública para sus funcionarios que andan todo el día en la calle.

E informó que en el caso de que haya personas que deban ser detenidas en procedimientos policiales, llaman a una ambulancia de Salud Pública para que los traslade.

«Así están hoy las cosas, esto es algo nuevo para todos, estamos aprendiendo sobre la marcha, estamos trabajando todo el tiempo, ayudando a las autoridades atendiendo los temas que nos piden, sin desatender la seguridad del departamento. Así que por el momento estamos alertas», afirmó a EL PUEBLO el jefe de Policía.