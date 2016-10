En referencia al reclamo del IMAE cardiológico para Salto, la viceministra, Dra. Cristina Lustemberg, quien presidió la ceremonia de ampliación del CTI Pediátrico (ex CERENAP)en la oportunidad respondió a la pregunta formulada sobre el centro especializado al que aspira Salto, sosteniendo que es de su conocimiento que se trata de un reclamo de la ciudadanía de Salto desde hace años y dijo “Uds. saben que en estos momentos nosotros estamos revisando el funcionamiento de todos los IMAE que hay en el país, la mayoría de ellos se ubican en Montevideo.

En Salto está autorizado el funcionamiento de un angiógrafo y por eso estamos revisando el funcionamiento, la capacidad ociosa, demanda insatisfecha de todos los IMAE cardiológicos, porque de acuerdo a lo que significan los recursos que se disponen para este funcionamiento, tenemos que tener bien claro el costo-efectividad.

“HASTA EL MOMENTO NO HAY UNA DECISIÓN TOMADA”

Esto es lo que estamos realizando y de acuerdo a la información que Uds. conocen hace poco hubo una declaración de la Junta para analizar en conjunto con el Fondo Nacional de Recursos y con el Ministerio de Salud Pública, la viabilidad que tendría un IMAE cardiológico en esta ciudad, pero hasta el momento no hay una decisión tomada, agregó.

Como les decía estamos en etapa de discusión, viendo la cantidad de pacientes atendidos en los IMAE cardiológicos que hay en el país, considerando el funcionamiento, estudiando la demanda.

Expresó además que lo que hoy inauguramos (la ampoliación y modernización del CTI pediátrico) consolida lo que queremos hacer, y es darle a la gente la posibilidad de que se atienda en su propia región, donde vive. Por eso estamos reviendo cuál será la mejor opción para el IMAE cardiológico, manifestó Lustemberg reiterando que “hoy no tengo una decisión para decirles cuál será en definitiva la decisión de los estudios que se están haciendo, como se sabe existen seis IMAE en Montevideo y capaz que alguno de ellos podría ser dedicado a atender a las personas del interior en algún otro punto del país.

EN MONTEVIDEO HAY ALGUNOS SUBUTILIZADOS

Por su parte el Dr. Jorge Quian, Director de Salud, señaló al respecto: estamos analizando en conjunto con el Ministerio los IMAEs, es una posición que la tenemos que tomar en conjunto con el Fondo Nacional de Recursos, y con las necesidades reales que tenga el país.

1. En este sentido sostuvo que “cada IMAE que se abre nuevo es una erogación muy importante para el país y el país somos todos. Hay muchos IMAEs en Montevideo que están subutilizados y una posibilidad sería que lo que no se utiliza en Montevideo se destine al interior. Pero esto es todo un análisis que es necesario hacerlo con mucha seriedad, sobre todo por los recursos, porque cuando uno habilita un IMAE tiene que tener los recursos humanos suficientes para darle la calidad que corresponde.