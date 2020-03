Programa radial y ciclo de charlas

El rematador Jorge Machado da Silva, también Operador Inmobiliario de extensa trayectoria en nuestro medio, viene desarrollando desde hace un tiempo un espacio radial que apunta a compartir ideas, información y opiniones sobre esas actividades. Pero además, para este 2020 tiene prevista la realización de un ciclo de charlas. Sobre estas cuestiones conversó con EL PUEBLO, diálogo en el que comenzó narrando que «llevo más de veinte años de experiencia, tanto en la faz de remates como de negocios inmobiliarios. Esa experiencia fue complementada con actividades que son paralelas aunque no por ello quiere decir que no tengan relación. Por ejemplo dicté clases en UTU, tanto en Salto, en 2001, como en Paysandú en 2002 y 2003, fui docente de Teoría y Práctica Profesional del Rematador Público y de Teoría y Práctica Profesional del Operador Inmobiliario, entre otras materias, como Tasaciones. De aquella experiencia inicial fueron siempre surgiendo ideas nuevas…».

-¿De qué se trata un programa de radio que viene haciendo?

Tengo un espacio llamado «Tránsito Inmobiliario» por ahora de pocos minutos dentro del programa Rotativo Rural de Oscar Francisco Garaventa, por Radio Arapey, va los martes, jueves y sábados a las 6.30 de la mañana.

-¿Qué temas se tocan específicamente?

Temáticas vinculadas a la industria y el mercado inmobiliario. Hay una frase que dice que en los inmuebles a veces se gana y otras veces se aprende. No quiere decir que nunca se pierda, pero básicamente es una frase que sintetiza por qué es bueno compartir. El programa, que ya lleva un año y medio, no está dedicado a enseñar sino a compartir. Se busca dar participación, que no sea solo un monólogo mío sino que realizo entrevistas a diferentes personas, empresas, emprendedores, que tengan relación con la actividad inmobiliaria, como por ejemplo titulares de empresas de construcción, grandes hoteleros, en fin…personas de distintos sectores. Y la palabra común denominador no es enseñar ni capacitar, sino compartir. Por supuesto que también hago mis propios enunciados y opiniones.

-Y también tiene pensado brindar charlas…

Para reforzar ese programa tengo para este año el proyecto de realizar seminarios, charlas participativas de temáticas que tengan relación con la actividad inmobiliaria. La idea es hacer este año una secuencia de al menos dos o tres charlas donde podamos estar en contacto directo con la gente. La primera será el 30 de abril en un salón del Centro Comercial e Industrial de Salto y vamos a tratar la temática del plan local de ordenamiento territorial de Salto y su microrregión, la definición de este concepto y qué puede aportar.

-¿A quiénes está especialmente dirigido?

A cualquier persona común y corriente, emprendedores, empresarios, profesionales, no se necesita conocimientos previos. Puede ser muy útil por ejemplo para personas que por primera vez construyen su casa, esto puede aportarle mucho, porque tal vez está construyendo en un lugar que hoy es de descanso pero que en 4 o 5 años empiezan a circular camiones pesados y en los terrenos baldíos de alrededor se empiezan a construir galpones y se convierte en una zona indeseada para lo que al comienzo se pensó.

-¿Este ciclo de charlas será brindado por usted mismo?

Sí, y con el apoyo también de otras personas con las que nos vamos a complementar. La idea es también que se transmita en directo a través de internet. Las consultas sobre todo esto pueden hacerlas al número 094 907 002.