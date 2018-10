Ing. Agr. Pablo Varela, de la Unidad de Comunicación y Transparencia en Tecnología – INIA – Salto Grande

El pasado jueves 18 de octubre, tuvo lugar la “Jornada de Divulgación: Frutilla por más y mejor producción” en la Sala de Conferencias del Palacio Córdoba. La misma contó con las exposiciones de los Ingenieros Agrónomos Fabiana Osorio (DIGEGRA/MGAP-CAMM/IMM), quien se refirió a “Frutilla: caracterización y tendencias. Observatorio Granjero”; Elisa Silvera (Facultad de Agronomía – UdelaR), la que habló respecto de los “Patógenos asociados a la muerte de plantas de frutilla”; y Esteban Vicente (INIA), quien expuso sobre el “Mejoramiento genético en frutilla con énfasis en resistencia a enfermedades de tallo y raíz”.

EL PUEBLO dialogó al respecto con el Ing. Agr. Pablo Varela, de la Unidad de Comunicación y Transparencia en Tecnología – INIA – Salto Grande,

¿En qué consiste la actividad?

La misma la venimos armando con mucha antelación desde el mes de abril, cuando comenzamos desde el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), a involucrarnos y a involucrar a gente, en la medida de que nos pareció de que el tema es muy importante para la zona. Por lo tanto, en primera instancia fue la Facultad de Agronomía y luego el Ministerio, posteriormente tuvimos una gran participación de parte de la Intendencia, con el Proyecto “Avanza Salto Hortícola”; la gente del Cenur de la Universidad de la República ante la OPP.

Todos hemos sido parte de esto que hoy vemos aquí, con una sala repleta de gente, lo cual nos gratifica, porque reitero, se trata de un tema sumamente importante.

Nosotros hoy, tenemos el problema de la muerte de plantas que empezó en el 2015, en algunos casos muy focalizados, lo que se fue agravando, y no sabíamos qué era. Salimos a la cancha, al INIA, en un principio, como parte de nuestra tarea diaria, y fuimos relevando la información; cada vez veíamos que era más fuerte en nuestras variedades, y en las variedades extranjeras, la muerte de plantas. Entonces, ahí empezamos a trabajar con la Facultad de Agronomía, para diagnosticar qué es lo que estaba pasando, porque era muerte de corona. Hace muchos años atrás, a fines de los 90, ocurrió lo mismo, con dos hongos; pensamos que este sería el mismo caso. Por lo tanto, se empezó a ser un estudio y se vio que, era otro compendio diferente a aquel, me refiero a un montón de hongos que estaban interactuando en mayor o en menor proporción, pero que estaban manifestando estos síntomas que ya los productores los conocían.

Se le da mucha importancia a las medidas de manejo, ¿por qué?

Por esa razón comenzamos a fortalecer el tema de lo que eran las medidas de manejo, en fortalecer las charlas, en fortalecer el ver cómo estaban nuestras variedades, y otro montón de medidas que deberían tomarse, para entender la lógica de lo que estaba pasando. De ahí en más, se empezó a trabajar más fuerte, porque los problemas eran más grandes.

INIA, en la parte de mejoramiento genético, fue acelerando los procesos, porque hoy en día, en lo que es la producción de frutilla, tenemos algunos materiales extranjeros que tienen una cierta o baja tolerancia, por decirlo de alguna manera y tenemos un material nuestro, que es el cultivar ágata, que tiene tolerancia a la muerte de plantas. Pero, no nos alcanza con eso; no nos alcanza a los productores con una o dos variedades; tenemos que tener un set de variedades. Entonces, desde INIA se empezó a trabajar con eso, y, por lo tanto, la Jornada pasó por esas instancias.

¿Alguna conclusión?

Lo que los productores tienen que tener en cuenta, siempre, porque es importante, es que tiene que estar atrás la medida de manejo; es decir, siempre tienen que estar atrás los abonos verdes, la rotación de los suelos, el no plantar frutilla sobre frutilla; siempre tiene que estar atrás el productor ávido de las tecnologías, etc. También lo que queremos destacar en esta jornada, y por eso la convocatoria y el interés, es que se ha formado un grupo grande, y estamos todos involucrados en la problemática. Más allá de los nombres; más acá de las personas, lo más importante es el rubro, como rubro importante de Salto, y por ende, hay que trabajar y seguir trabajando y colaborando, todos: instituciones, gobiernos departamentales, proyectos, etc., estando en el mismo barco para sacar esto adelante.