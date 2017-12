La Mesa Intercooperativa de Salto convoca al público en general a una jornada taller de carácter gratuito el jueves 14 de diciembre de 18.30 a 21.30 en el Palacio Córdoba.

El taller estará abierto a todo público, brindándose certificado. El mismo contará con la presencia de técnicos que llegarán desde CUDECOOP. Las temáticas que se abordarán serán concernientes a los trámites y exoneración para las cooperativas, intercooperativismo e intercooperación.

Otros temas. Préstamos.

En las cooperativas y los grupos precooperativos cuando comienzan con los tramites para la formacion o la exoneracion que por ley tienen las cooperativas

se encuentran con que no saben los mismos funcionarios como hacer o que papeles hay que presentar y como debe presentarse como ahora. Es uno de los principios del cooperativismo la cooperación entre cooperativas.

Se contrató una cooperativa para el break coffee y un espectáculo perteciente a una cooperativa de artistas. Todas las cooperativas deberían hacerlo; falta cultura cooperativista.

Este taller estará orientado a quienes pertenecen ya a una cooperativa o los que deseen formarla, así se horizontaliza el conocimiento y se trabaja de mejor manera. El cooperativismo es una metodología aplicada a la vida. El trabajo y la vida diaria se hacen más llevaderos con esa concepción. La empresa solidaria debe ser real y aplicable, de lo contrario no tiene sentido.

Intercooperar entre cooperativas consiste en definir y ejecutar un proyecto con la participación de varias entidades con sus respectivos equipos.

Lo estamos haciendo hace décadas, entonces, ¿por qué de mayores nos topamos con dificultades?

Posiblemente porque años de estudio nos han hecho desaprender algo tan sencillo como el ejercicio de la intercooperación a nivel social, ya ni hablamos de entornos empresariales.

Además, los aprendizajes en la competitividad pasaron a anular los intercooperativos de la infancia.

El principio cooperativo «Intercooperar no competir» fue creado hace más de 100 años.