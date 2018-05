Uruguay 2030 y formalización de la pesca deportiva como actividad turística

Salto fue sede de dos importantes jornadas sobre desarrollo turístico promovidas por el Ministerio de Turismo. El miércoles, operadores turísticos privados, junto a instituciones públicas y la cartera ministerial, iniciaron un taller para la elaboración del “Plan Nacional de Turismo Sostenible 2030”. La actividad contó con la participación de representantes de todas las intendencias que integran el Corredor de los Pájaros Pintados (Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro, Soriano y Colonia).

La directora de Turismo de la Intendencia de Salto, María Noel Rodríguez, señaló que la participación de tantos interesados fue gratificante porque continúan con las actividades de actualización del plan sostenible de turismo de cara al 2030.

“Es un ejercicio difícil, hay que destacar la disponibilidad que se tiene para pensarnos a largo plazo, que es uno de los requerimientos que tiene el turismo; no basta con medidas y políticas a corto plazo, sino que hay que mirar a futuro, más allá de las administraciones departamentales y nacionales”. Para la jerarca, el turismo tiene que ser una política de estado consolidad cuyos beneficios repercutan directamente en los actores involucrados y en la sociedad en general, porque se trata de una actividad económica y de desarrollo necesaria para Uruguay.

Carlos Fagetti, director nacional de Turismo, explicó que el año pasado realizaron una evaluación del Plan 2020 y ahora están mirando un poco más lejos para imaginar cuál será el turismo dentro de doce años, “qué van a querer los turistas, qué tipo de personal hay que formar, cuál es la oferta que tenemos que articular, cuál es el rol de los privados, del ministerio, de las intendencias, de los municipios”. Según el director, es necesario establecer una visión del turismo para el 2030, para anticipar las necesidades de promoción turística en el sector termal, que también tendrá un rol importante a cumplir en el futuro.

El jueves, la jornada se centró en la necesidad de iniciar un camino de regulación para el turismo de pesca deportiva. Por este motivo, operadores privados de ambas márgenes del río Uruguay, discutieron sobre los aspectos principales que deben ser incluidos en la regulación. Cristian Pos, coordinador general del Programa de Desarrollo de Corredores Turísticos del Ministerio de Turismo, explicó que la cartera no puede promover ni capacitar este tipo de turismo, porque carece de regulación y aún no está formalizado. “Hay que establecer algunas líneas que nos permitan formalizar el sector, hacer que crezca en cuanto a importancia económica y social, y que eso nos permita generar un producto turístico para captar mayores divisas e ingresos”. En los próximos meses, se cumplirán nuevas instancias en Concordia y Bella Unión, para finalizar en Paysandú, en la sede de la Comisión Administradora del Río Uruguay, donde será presentado el documento final de todo lo trabajado en estas instancias.