El Presidente de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales de Salto (ADEOMS), Juan Carlos Gómez, dialogó con EL PUEBLO quien dio su parecer respecto al desarrollo de las recientes elecciones del sindicato, de donde surgió la nueva conformación de la directiva, como también respecto a la eventual impugnación del acto electivo, por parte de una de las listas participantes, y la expulsión de la Asociación del dirigente gremial José “Chelo” Cardozo.

Realizadas las elecciones del sindicato municipal, se levantan voces de protestas y se acciona una impugnación a las mismas, ¿qué nos puede decir al respecto?

Las elecciones de ADEOMS se realizaron y se llevaron a cabo con normalidad y con la responsabilidad que nos caracteriza como sindicato; los compañeros que trabajan en la Comisión Electoral y que todos los años colaboran con el desarrollo de las elecciones de nuestro sindicato para dar de cierta manera otras garantías, hicieron un trabajo excelente, no solamente en la colaboración, sino que luego en la adjudicación de cargos, aplicando, según las normativas y los decretos vigentes, la fórmula de cálculo para la adjudicación de cargos. Eso quedó de manifiesto con la adjudicación oficial, que llegó al sindicato el lunes pasado, donde se reafirma el resultado que habían otorgado los compañeros de la Corte el día viernes a la noche, con la contabilización de los votos.

Los compañeros de la Lista 77 están en todo su derecho y tienen la posibilidad, si entienden que la adjudicación de cargos no fue la correcta, de hacer el reclamo. Ahora, nosotros entendemos que los compañeros siguen con la brújula bastante perdida, y no solamente perdieron el norte sino que también perdieron el horizonte, porque no solamente ahora están en desacuerdo con la adjudicación de los cargos, sino que también hicieron una denuncia dirigida al Ministerio de Educación y Cultura, pidiendo la impugnación de las elecciones, por no estar de acuerdo con las bases o requisitos del llamado a elecciones, siendo que estos compañeros participaron de la Asamblea de memoria y balance anual y llamado a elecciones, y votaron a favor del llamado como se hacen todos los años, lo cual es bastante ilógico.

Pero también, le piden al Ministerio de Educación y Cultura la impugnación del acto eleccionario, sabiendo que el Ministerio no tiene ese alcance, porque no tiene la autoridad para impugnar las elecciones de nuestro sindicato; de última, se iniciará una discusión que la tendremos que terminar resolviendo entre trabajadores, pero lamentablemente con esto vemos que lo único que intentan los compañeros, es continuar generando ese manto de dudas, sin objetivos bien claros y definidos, porque en la misma denuncia plantean de que en caso de que no se impugnen las elecciones, se revea la adjudicación de los cargos, entonces, que se pongan de acuerdo con lo que desean, porque si no parece que están haciendo una denuncia a conveniencia, que si no sale una cosa, que salga la otra, un actuar bastante inmaduro, el de estos compañeros.

¿Se encuentran conformes con el respaldo recibido por los socios de ADEOMS?

Primero que nada, nosotros como dirección sindical que aún sigue ejerciendo, trataremos de continuar siendo responsables en nuestro accionar, por el bien de los trabajadores municipales; las elecciones de ADEOMS ya pasaron, quedaron adjudicados los cargos de la siguiente manera: la Lista 1966, 6 cargos, porque fue la más votada y la que los trabajadores entendieron que debía seguir marcando una línea de sindicato coherente y responsable; y la Lista 77, 5 cargos, por lo tanto, entendemos que es el momento de comenzar a trabajar y de demostrarle a los trabajadores municipales, que la pelea no es entre trabajadores, sino que la discusión debe de ser con el gobierno departamental y con el espectro político.

¿Los tomó de sorpresa la ajustada diferencia en el resultado electoral?

No nos tomó de sorpresa. Sabíamos que estábamos en un escenario bastante complejo después de la dura crisis que tuvimos que enfrentar, pero también teniendo en cuenta la sucia campaña que lamentablemente salieron a hacer algunos compañeros, tratando de denigrar la imagen de la dirección sindical, con acusaciones y denuncias por medio de los medios de comunicación, que entendemos que son infundadas.

¿Usted augura un buen desempeño del sindicato ante un enfrentamiento tan fuerte como el que estamos viendo?

Intentaremos de apostar siempre a la unidad; ahora, siempre dentro de un marco institucional. Esto no es un sistema anárquico, en donde se desconoce totalmente ese marco institucional y los reglamentos que nos rigen, y con los cuales nos movemos los trabajadores municipales dentro del sindicato de ADEOMS; y también por una cuestión de principios, entendemos que debe de transparentarse todo lo dicho, al no ser justo que se salga a viva voz a decir que hay compañeros que son delincuentes, entre otras cuestiones, sin el más mínimo fundamento.

¿Cuáles fueron los fundamentos específicos por los cuales se expulsó a Cardozo del sindicato?

El Sr. Cardozo fue expulsado por dos años, porque sabiendo de que estaba suspendido en su calidad de socios por resolución de la Asamblea, por el plazo de seis meses, por conducta antisindical, salió a hacer campaña como parte de una Lista, desconociendo la resolución de la Asamblea, desconociendo la solicitud de la Comisión Electoral de nuestro sindicato, por la cual por vía nota del 24 de octubre se le solicitó que parara con la recorrida por los sectores, porque estaba incidiendo en las elecciones del sindicato, siendo que tenía sus derechos como socio suspendidos, a lo cual hizo caso omiso, y de cierta manera se entendió que volvió a vulnerar y a violentar, no solamente el estatuto de ADEOMS, sino que también la propia Constitución que había formado una Asamblea General, y por lo tanto, incurrió de nuevo en una falta grave, entendiéndose que ameritaba aplicarse una sanción correspondiente.