Hasta ahora Subdirector del Liceo de la Zona Este

El profesor de Filosofía José Echeverría Laurencena, quien hasta ahora integraba el equipo de dirección del Liceo Nº 3 de la Zona Este, acaba de ser designado como Coordinador en nuestro departamento de la «Unidad de Coordinación de Integración Educativa» (UCDIE), organismo dependiente de la ANEP. Sobre el nuevo cargo dialogó con EL PUEBLO en estos términos:

-¿Cuál es la función que tendrá desde este cargo?

La función es lo que tiene que ver con colaborar con la óptima participación de la ANEP en los espacios de articulación a nivel local, departamental; generar condiciones que aseguren la intervención del equipo departamental en lo referente a los centros educativos; articular acciones de políticas educativas que tiendan a trabajar sobre todo con aquella población entre 12 a 17 años y evitar la deserción, la desvinculación del sistema educativo…

-¿Y esto qué implica en concreto?

Esto implica desarrollar acciones junto a los actores que cada institución defina como equipo de seguimiento de las trayectorias educativas. Sobre todo, la función es colaborar en la identificación de esos casos, como decía, con riesgo de desvinculación. En ese sentido el objetivo es promover el desarrollo de estrategias de acompañamiento, acompañar a esos estudiantes. No es un trabajo en solitario, si bien yo soy el coordinador, al equipo lo integran dos profesoras más que ya venían haciendo un excelente trabajo desde el año pasado, que son Jeny Brum, que tiene un perfil educativo, y Andrea Ferreira, con un perfil socioeducativo. Pero a su vez, no implica el espacio de la UCDIE solo nosotros tres como equipo, sino que implica un trabajo con los directores, profesores, adscriptos, referentes, también con los inspectores de los diferentes subsistemas y además mi objetivo es trabajar con la Descentralizada de ANEP en esa política de protección de las trayectorias educativas, que es lo que se pretende. Proteger en el sentido de que sigan estudiando, que se encuentren al día de hoy insertos en algún sistema educativo, que no necesariamente tiene que ser formal, también hablamos de instituciones educativas no formales, por eso también se extienden los nexos con el MEC, el MIDES, siempre a nivel de la región. Siempre es tender a establecer esos vínculos, desde esa perspectiva vamos a ir trabajando en Salto.

-¿Cómo se da esta designación?

En 2017 hubo un llamado y me presenté. Había instancias como evaluación de méritos, después una entrevista si los méritos te habilitaban…Después se armó una lista que tenía un orden de prelación, y una vez homologada quedamos dos. Este año se hizo un llamado y lo elegí yo al cargo.

-¿Con qué expectativas asume?

Asumo con muchas expectativas, con muchas convicciones y ambiciones de seguir trabajando en esta línea que pretende la ANEP de proteger que los chiquilines estén inmersos en los centros educativos, y también de acompañar a los diferentes referentes de los centros educativos apostando a elaborar estrategias justamente para que esto realmente sea productivo y fructífero. La designación me llegó el 21 de este mes y la verdad que tuve sentimientos encontrados, porque si bien es un cargo al que yo había aspirado, tenía un sentimiento encontrado por tener que dejar una comunidad educativa como el Liceo 3, con un equipo de dirección bárbaro, junto a Isabel Delgue y Serrana Biassini, pero además con un equipo institucional invalorable, por sus docentes, adscriptos…

-¿Cuál había sido hasta ahora su trayectoria profesional?

Hace 20 años que soy docente de Filosofía efectivo en UTU y en Secundaria, también adscripto en UTU y trabajo en Formación Docente dictando la asignatura Epistemología a futuros maestros. Desde 2014 vengo pasando por diferentes subdirecciones y direcciones, y también el año pasado y el anterior fui director de un centro educativo que es el internado en Valentín, que era un gran desafío pero pudimos cumplir con los objetivos que nos habíamos planteado para trabajar.