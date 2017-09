El reconocido artista plástico salteño José Román Cuello recientemente fue nuevamente acreedor del Primer Premio en un concurso organizado por la Intendencia Departamental. “En realidad presenté un proyecto en el cual tomé una foto de la fachada de la Oficina de Turismo… como de dedico a sacar fotos hice una selección de las mismas que fueron monumentos y edificios del departamento y elaboré una especie de collage con el programa Autocad de la computadora. Luego llevé la obra a una escala original y fui pegando las fotos” – explicó el artista.

La foto presentada respondió a una imagen del Palacio de las Oficinas Públicas, Teatro Larrañaga, Plazoleta Roosevelt, el puerto, Club Remeros, la garita del Parque Solari, la estatua del Parque Solari, una de las estatuas de la Plaza 33, Plaza Artigas, monumento a Garibaldi, Salto Grande y Termas del Daymán. En base a esas imágenes comenzó a dibujar y pintar; el trabajo artístico le llevó diez días, teniendo en cuenta algunos altos por mal tiempo.

“En plena actividad la gente que pasaba me felicitaba y me sentí muy bien porque hacía bastante tiempo que no realizaba una tarea así – relató Román.

PRIMER PREMIO EN EL

CONCURSO DEL CLUB REMEROS

Vale decir que el año pasado fue el ganador del concurso fotográfico organizado por el Club Remeros y la foto tenía que estar vinculada al club o sus adyacencias. José tomó más de cuatrocientas fotos y de ellas podía presentar solamente dos… tomó fotos del exterior e interior del club, del Muelle Negro, a tres cuadras del club, de la plazoleta, vistas diurnas y nocturnas. Finalmente presentó un atardecer que fue tomado a tres cuadras del club, por calle Chiazzaro donde se puede apreciar la torre del club… aparecen unos jóvenes caminando y uno en bicicleta.

Román fue sorprendido con el Primer Premio que incluyó una suscripción gratuita en el Club Remeros por un año y una estadía en un hotel de termas del Arapey.

EXPOSICIÓN EN OCTUBRE

José Román está en plena organización de su exposición que se llevará a cabo en octubre y una de las experiencias más fructíferas que vivió fue con los talleres de pintura que realizó con las personas privadas de libertad en el INR. “La gente se me acercó y se encariñaron conmigo… luego de la finalización del taller me hicieron regalos muy lindos además del afecto. Quedó pendiente el proyecto de realizar un mural” – explicó.

Román en la exposición presentará varios cuadros de su autoría, sumados a obras del parte de grupo de Artistas Unidos.

La exposición – que el año pasado se organizó en Salto Grande se hará esta vez en el Mercado 18 de julio. “La idea es hacer una muestra de mis cuadros; una retrospectiva de hace unos años hasta la fecha.