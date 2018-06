Jaeyoun Shim es Asesora de Asuntos Culturales y Consulares en la Embajada de Corea en Uruguay, encargada de organizar todos los eventos de estas características.

La joven ha mostrado especial interés en la movida cinéfila y que se pueda divulgar en occidente el arte del cine coreano.

“Salomón Reyes visitó la embajada a fines del año pasado y unos meses antes de Nox Film Fest y nos pareció muy oportuno que cortos del cine coreano participaran del festival” – nos comentó.

En la oportunidad se presentó un cortometraje de un director coreano Chanyang Shim.

La repercusión de ese evento fue muy buena. “Nos sorprendió mucho porque el público se reía donde el director quería que se riera. Pensé que les costaría entender el humor de Corea, pero pudieron conectarse muy bien con el filme” – reveló Jaeyoun.

Vale destacar que este viernes se exhibirán de forma gratuita en el Cine Salto Shopping dos funciones: “Pequeño Bosque” a las 16.00 horas. Y a las 20.00 horas “Selección Nacional 2”. Se ha invitado a las escuelas y liceos.

Por otra parte el sábado en la Biblioteca Departamental Felisa Lisasola Jaeyoun brindará un taller de escritura y dibujo coreano a las 10 de la mañana. Todos los eventos son de entrada libre y gratuita.

-¿Qué características tiene la cinematografía coreana?

-“Es difícil definirla. Lamentablemente el cine coreano que llega aquí tiene mucha violencia y sangre.

Mucha gente tiene prejuicios. La industria cinematográfica en Corea es muy grande. Si se estrena una película en Hollywood, la estrella visita Corea para la difusión, porque mucha gente va al cine. Cada año se hacen muchas películas y la diversidad es grande”.

-¿Está en el ánimo de la embajada divulgar los filmes con otras temáticas?

-“Así es. Por ella ha llegado a Salto Pequeño Bosque… es una película muy linda que cuenta la historia de tres jóvenes que están aburridos de hacer siempre lo mismo en un pueblo muy pequeño y demasiado tranquilo.

Creo que el filme da la imagen bien diferente de la que generalmente tiene la gente del cine coreano.

-¿Siente usted que el coreano se ha occidentalizado o encontrado un punto de convergencia entre culturas?

-“Más bien diría que se ha dado un punto de convergencia… Tanto Corea, China como Japón han recibido a la cultura occidental en diferentes tiempos y formas”.

-¿Qué le ha parecido Salto?

-”La primera vez que vine fue en enero para el festival de cine y me gustó mucho. Hoy es un hermoso día. Nuestro clima es más extremo”.

Jaeyoun hace dos años que llegó a trabajar en la Embajada de Corea y se ha adaptado muy bien a nuestras costumbres.

Nos comentó que en Corea hay muchos residentes extranjeros, por ello la cultura occidental no es ajena.

HISTORIA DEL CINE COREANO

El origen de la historia del cine coreano se remonta a 1903, cuando se proyectó en un almacén de Seúl una película japonesa. En 1908, se estrenó “La esposa del padrón”, también japonesa, pero de estilo kinodrama (tipo de teatro japonés que utiliza las fotos móviles para dar el efecto espectacular al teatro), aunque no sería hasta el 27 de octubre de 1919 cuando se estrenó la primera película con temática coreana, concretamente en el cine Dan Sung Sa. En recuerdo de esta película, desde 1966 la asociación de cineastas coreanos celebra el 27 de octubre como el día del cine. En 1923 apareció la primera película muda, titulada “El juramento de Wuol-Hwa”, y la primera sonora, “Chun-jang-chon”, data de 1935, momento en el que el cine coreano experimentó un profundo cambio. Las productoras tuvieron que enfrentarse a la nueva realidad del cine, que exigía instalaciones de rodaje más modernas y mayores recaudaciones de fondos con los que poder preparar las películas como grandes espectáculos. En los treinta se dirigieron “Arirang3” (1936), de Un-Kyu Na, y “Simchong-Chon” (1937) de Suk-Young, Ahn.

Tras recuperar la independencia en 1945 apareció una nueva generación de cineastas, con películas como “Viva la libertad” (1946), pero el estallido de la guerra de Corea en 1950 derivó la producción cinematográfica a la elaboración de documentales para el ejército y las organizaciones gubernamentales.

Los años 60 fueron una década muy significativa para el cine coreano, tanto por la aparición de las cadenas de televisión, como por la cantidad de películas que se estrenaron (más de 1.500 títulos).

En 1962, el establecimiento de la primera ley sobre el cine coreano para su promoción y protección se tradujo en un boom del cine coreano, pero también implicó la aparición de la censura.

A mediados de los años 60 surgió otro tipo de películas llamadas ‘jóvenes’, que trataban sobre la rebeldía y libre pensamiento de los jóvenes después de la guerra civil, como “La traición” (1964), de Chin-Wu, Chang, “La manzana furiosa” (1963), de Muk, Kim, “La juventud descalzada” (1964), de Ki-dok, Kim, etcétera.

Esta última fue la más representativa de esta tendencia.

Desde finales de los sesenta aparecieron películas basadas en novelas, una tendencia dirigida a obtener cuota de pantalla y premios en festivales internacionales de cine, y a subir el nivel cultural y la calidad de las películas. “La bala equivocada” (1961), de Jun-Mok, Yu, y “El sábado robado” (1962), de IlMong Chung, son dos ejemplos de esta tendencia. En los setenta el mundo del cine sufrió un cambio importante.

El nuevo gobierno Yu-sin se inició en 1972 y modificó las leyes del cine el 16 de febrero de 1973, limitando estrictamente los requisitos para el registro de compañías productoras y obligando a realizar cuatro películas coreanas al año con ideas de Yu-sin.

Con el objetivo de promover el cine nacional, se limitó la exhibición de películas extranjeras, que no pudieron superar un tercio de las producciones coreanas ni superar dos tercios en total de los días de duración de las películas en los cines. Por este motivo, sólo unas treinta de películas extranjeras se pudieron estrenar al año, garantizando su éxito de público. También se creó una asociación de distribuidoras del cine para vigilar la falsedad en las coproducciones y censurarlas.