Abrió sus puertas “Mercado, Food y Bear Truck”

EL PUEBLO dialogó con Juan Francisco Migliaro, Darío Cerrutti y Nicolás Piastri, integrantes de la nueva propuesta que abrió sus puertas el pasado jueves en nuestra ciudad, frente a Plaza de Deportes.

¿Cómo surge la idea de “Mercado, Food y Bear Truck”, este nuevo emprendimiento de gente joven que apuesta a nuestro medio?

La idea surgió entre varios amigos y conocidos que tenemos diferentes Food Trucks, de distintos servicios, comida, bebida, de juntarnos y llevar adelante este emprendimiento, ya que de acuerdo a lo que la gente nos manifestaba, no había en Salto un lugar de estas características, principalmente para gente de más de 30 años, aunque la propuesta va dirigida a todo público: familia, jóvenes y mayores. Hacer una plaza de comidas con variedad de propuestas, cerrado para los meses de invierno, es algo que está muy de moda en muchos lugares, en especia l en Montevideo. Todos los que teníamos Trucks anteriormente, sabíamos que los mismos funcionaban, y la gente pedía que hubiera una onda similar a la que ofrecemos, por lo cual en primer lugar, conseguimos el espacio físico, lo que es algo distinto, eso es seguro, a todo lo que hemos visto en Salto, constituyéndolo en algo novedoso.

¿En qué consiste la propuesta?

Consiste en un amplio lugar, en el que ocho carros ofrecen al público, comida, bebidas, postres, en un ambiente cálido, que apunta desde quien desea ir a comer con su familia temprano, al que quiere hacer la previa a un baile a partir de las 0 horas, lo pueda hacer tranquilamente. Hay dos Food Trucks de cerveza directa, uno de cerveza tradicional y otro de cerveza artesanal, de varios tipos, fabricada en distintos lugares del Uruguay, Salto, Colonia, Paysandú, Montevideo, Las Toscas; después, una Combi de distintos tipos de tragos, entre los que se ofrece el llamado “escarchado”. En la parte de comida tenemos los Pinchos Kebab, hamburguesas, fritas, tacos, hot dogs con panchos, con distintos aderezos y fritas, todo con buenos precios, accesibles. El fin de semana que viene arranca a funcionar un horno que es novedoso acá en el Uruguay, hay muy pocos, que hará pizzas Nápoles, calzones; las Crepas tanto dulces como saladas de Gastón Médici, y por último, el Food Truck de los postres: helados, postres y tortas de Matías de Brum. O sea, una propuesta de variedad para niños y adultos, para todos los gustos, pues apuntamos a que la familia concurra también. No es un pub, ni un baile, sino que se trata de un lugar que arranca a las 20:00 horas y termina alrededor de la 1:00 o más, de acuerdo al movimiento que haya, de jueves a sábados , donde, los fines de semana, se contará con shows en vivo. Paso a paso iremos viendo qué es lo que le gusta a la gente, para mejorar la oferta, pero siempre dentro de la idea original, que es un ambiente rústico y acogedor, el cual cuenta con calefacción. Esta aclaración la hacemos pues quizás se crea que en un lugar grande se pueda pasar frío, pero no; justamente, es algo pensado para el invierno, ya que lugares como la Costa, por ejemplo, pierden en esos meses su atractivo, o por lo menos para cierto público.

¿Dónde se encuentra y localidad para cuántas personas tiene?

Se encuentra en calle Errándonea, frente a Plaza de Deportes, entre 19 de Abril, Agraciada y Bilbao. Cuenta con capacidad para unas 120 personas, aproximadamente, o quizás un poco más; cada Truck tiene su propia onda, original. Por ejemplo, el de cerveza artesanal cuanta con barriles con bancos, otros tienen sillas, otros otro estilo de bancos, que son compartidos por todos los puestos, o sea que la gente puede comprar una cerveza y sentarse en las mesas de los kebab, o comprarse unas crepas e ir a ocupar el lugar de los helados, sin ningún problema.

¿Por lo tanto, no es un servicio que cuenta con mozos?

No, es un auto service. La gente va a cada Truck y es atendido allí; si bien tenemos personal que levanta las cosas de las mesas una vez que el cliente se va. Se trata de un patio de comidas amplio pero a la vez cuenta con todo cerca; si la gente se sienta, se ve cuando se le hace señas cuando su pedido está pronto.

Esta pregunta la efectuamos a raíz de la ola de inseguridad que aqueja a nuestra ciudad, ¿cómo se manejan en ese aspecto?

Contamos con seguridad en la puerta, y trabajamos con un régimen que le brinda tranquilidad al cliente.

Nos reservamos el derecho de admisión como indica la ley, por seguridad de los clientes. Tenemos también el servicio de estacionamiento, no adentro pero sí afuera, donde hay un amplio lugar para poder hacerlo, lo cual ayuda, sin dudas, a que haya una proximidad al local, sumado a que hay cuidadores.

Comentaron que la idea era para los meses de invierno, ¿y en verano?

Tenemos pensado, de acuerdo a cómo vaya la cosa, trasladarnos en verano con la misma propuesta a un lugar abierto, al aire libre, veremos. También apuntamos a ser una nueva atracción turística, una opción más dentro de la variedad.

¿Cuesta comenzar un emprendimiento como este desde el punto de vista burocrático?

No es fácil. Primero, por lo que cuesta este tipo de emprendimiento, y creemos que cualquiera que se pretenda llevar adelante. Segundo, por todos los requisitos que se solicitan. De igual forma, apostamos a nuestro medio, creamos puestos de trabajo, pues en algunos de los Trucks trabajan hasta cuatro personas.