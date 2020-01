«Jóvenes en Red” es un programa que trabaja con adolescentes y jóvenes entre 14 y 24 años en situación de vulnerabilidad social, que estén desvinculados del mercado formal de trabajo y del sistema educativo sin haber culminado Ciclo Básico.

Se sustenta en un abordaje integral de la adolescencia y juventud desde un enclave territorial, descentralizado y local, de manera de adecuar el Programa a las necesidades, demandas y características de la población de cada territorio y localidad.

Es en ese sentido que propone un trabajo en la comunidad mediante la integración articulada de cuatro componentes: social, educativo, laboral y de fortalecimiento comunitario.

Propone un trabajo de cercanía que supone acompañar al joven en sus procesos, preferencias y necesidades personales, buscando fortalecer el conjunto de sus capacidades en la generación de autonomía hacia la formación de un proyecto personal. Cuenta con una duración de entre 6 y 24 meses y es definida individualmente, es decir, centrada en las características particulares de cada joven participante.

LA PROPUESTA

La propuesta está dirigida a adolescentes y jóvenes de 14 a 24 años, que no estudien y que no hayan culminado el Ciclo Básico, pertenecientes a hogares en situación de vulnerabilidad y que no cuenten con empleo formal.

El establecimiento de una relación educativa con el adolescente y el joven participante, el relacionamiento con su entorno cercano (familia y comunidad), y el re establecimiento del vínculo con las instituciones educativas y laborales que posibiliten su integración social.

Las zonas de influencia son: Montevideo, Artigas, Canelones, Cerro Largo, Paysandú, Rivera, Salto, San José y Tacuarembó.

Jóvenes en Red es un programa del Gobierno Nacional Uruguayo que se enmarca en la Matriz de Protección Social del país y por lo tanto es parte integral de la estrategia del Uruguay hacia los jóvenes especialmente a aquellos con mayores niveles de pobreza y vulnerabilidad a la pobreza.

En este sentido el acceso y la permanencia tanto al sistema educativo como al mercado de trabajo constituyen ámbitos centrales para garantizar el cumplimiento de los derechos sociales

de todos los ciudadanos y para la superación de la pobreza y exclusión social.

Para ello se ha entendido la necesidad de involucrar de forma transversal a diversos organismos públicos que actuarán, bajo la coordinación del Ministerio del Desarrollo Social, en

la orientación estratégica de Jóvenes en Red

En términos absolutos la cantidad de jóvenes que no estudian ni trabajan es de aproximadamente 122.823 personas, lo cual representa un (17,8%) 16,4% del total de jóvenes para el año (2010) 2011. ? El 5,4% (5,5%) de los jóvenes uruguayos no estudia ni trabaja pero se dedica a realizar los quehaceres del hogar, mientras que un 6,1% (5,3%) no estudia ni trabaja pero busca empleo.

Un 6,3% (5,6%), aproximadamente (45.000) 41.800 jóvenes, no estudian, no trabajan, ni buscan empleo y no son los responsables de realizar los quehaceres del hogar.

En términos relativos se registra mayor proporción de jóvenes que no estudian ni trabajan en las pequeñas localidades del interior del país, un (23%) 22% del total de jóvenes en estos territorios, frente a un (14%) 12,7% en Montevideo.

Si se atienden a las diferencias según sexo, las mujeres están sobre representadas dentro de los jóvenes que no estudian ni trabajan, concentrándose particularmente dentro de la subcategoría no estudia ni trabaja y es responsable de realizar los quehaceres del hogar.

Los jóvenes que no estudian ni trabajan y son responsables de realizar los quehaceres del hogar integran, en su mayoría, hogares emancipados.

En el extremo opuesto, la gran mayoría de los jóvenes que no estudian ni trabajan, no buscan empleo y no son los responsables de realizar los quehaceres del hogar residen en hogares con sus padres y/o abuelos, es decir no han conformado un hogar propio. ? 1 de cada 10 jóvenes entre 15 y 19 años no estudia ni trabaja, no busca empleo y no es el responsable de realizar los quehaceres del hogar. 1/3 de éstos abandonó su trabajo anterior por razones familiares – 3 de cada 10 jóvenes que no estudian ni trabajan integran hogares pobres y más de la mitad de estos jóvenes integran hogares del primer quintil de ingresos.

Los jóvenes que no estudian ni trabajan representan el (36%) 35% de los jóvenes que integran hogares bajo la línea de pobreza. ? Los jóvenes que no estudian ni trabajan presentan, en su mayoría, niveles educativos bajos.

El (50%) 47% de los jóvenes que no estudian ni trabajan, no buscan empleo y no realizan los quehaceres del hogar, no ha ingresado a educación secundaria. ? 4 de cada 10 jóvenes que no estudian ni trabajan, no buscan empleo y no son los responsables de realizar los quehaceres del hogar, han tenido un trabajo alguna vez en su vida, pero este trabajo en la mayoría de los casos resultó no contar con aportes a la seguridad social.

La preocupación por la situación actual de los jóvenes que no estudian ni trabajan se origina en una valoración de los ámbitos educativos y laborales como factores clave en el desarrollo de las capacidades y el logro de mayor autonomía de las generaciones que se incorporan a la vida adulta.El nivel educativo alcanzado y las competencias adquiridas son activos fundamentales para la inserción social en sentido amplio, y en particular, resultan determinantes en el desempeño económico a lo largo de todo el ciclo de vida.