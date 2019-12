El pasado Día Internacional del Voluntariado – las instituciones vinculadas a los jóvenes celebraron la fecha en pos de construir una sociedad más justa y libre de violencia para cada niña, niño y adolescente.

Involucrate es un portal de voluntariado y donaciones que busca ser una plataforma de nexo y acercamiento. Se trata de un grupo de voluntarios convocados por el Fondo Para Emprendimientos Solidarios que cree en la importancia de la solidaridad, el compromiso y la acción en el desarrollo de la sociedad y el desempeño personal.

De diferentes perfiles y diferentes edades, todos aportan para generar un nexo entre las organizaciones y las personas que buscan el bien común. Somos un grupo abierto en continuo crecimiento que busca la manera más efectiva de aportar positivamente a la sociedad.

CONSTRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD SOLIDARIA

Dentro de las prioridades de la Presidencia de la República para el período 2015-2020 se encuentra la construcción de una sociedad solidaria. Por ello promueve la participación y el trabajo articulado de todas las dependencias del Estado y de la sociedad civil organizada. Desde el MIDES se busca promover, entre otras iniciativas, un Programa Nacional de Voluntariado y Prácticas Solidarias en organismos públicos, que profundice la participación social y la democracia.

El programa busca promover la participación social y en particular el voluntariado como forma de construcción de ciudadanía y generación de mayor integración social. ¿Quiénes pueden participar?

Personas mayores de 16 años de edad, residentes en Uruguay e interesadas en desarrollar experiencias de trabajo voluntario en organismos públicos. También se pueden inscribir grupos, o colectivos u organizaciones que ya realizan actividades en conjunto.

El Programa funcionará en todo el país con opciones que varían en cada departamento. Hay diferentes modalidades para participar en el programa. Podrán ser actividades semanales, jornadas de fin de semana o eventos puntuales.

Las áreas temáticas para desarrollar actividades son: Cultura, Discapacidad, Gestión de riesgo y respuesta a emergencias, Inclusión Digital, Juventud, Medioambiente, Primera Infancia, Infancia y Adolescencia, Salud, Vivienda y Hábitat, Convivencia. Educación, Recre ación y Deporte, Género, Diversidad y Derechos

Se considera voluntariado el comportamiento social organizado, efectuado libre y gratuitamente por personas independientes, mediante actividades que redunden en beneficio de la comunidad. El voluntariado es una forma de participación de los jóvenes en la sociedad mediante acciones de carácter altruista y solidario, que se lleven a cabo a través de organizaciones y con arreglo a programas o proyectos concretos. Quedando excluidas las actuaciones voluntarias aisladas, esporádicas o prestadas al margen de organizaciones sin ánimo de lucro, ejecutadas por razones familiares, de amistad o de buena vecindad. Se entiende por actividades que redunden en beneficio de la comunidad, las de acción social y de servicios sociales, sanitarias, de defensa de los derechos humanos, educativas, de cooperación al desarrollo, de defensa del patrimonio histórico y artístico, científicas, de emergencias y de protección civil, de protección de los consumidores y usuarios, deportivas, de ocio y tiempo libre, de defensa y protección del medio ambiente, de desarrollo de la vida asociativa, de fomento del voluntariado, o cualesquiera otras de naturaleza análoga. Se entiende por voluntario, toda persona física que dedica libremente parte de su tiempo a actividades comprendidas en un programa o proyecto desarrollado por las entidades del voluntariado de manera desinteresada.

EL VALOR DE SER VOLUNTARIO

Ser voluntario es una labor noble, sin duda, pero es también el más amplio sentido de responsabilidad social. El voluntariado es el compromiso de una persona con su entorno, su sociedad, su medio ambiente; es el trabajo desinteresado que hace una persona en algún tema de su interés para ayudar a otros y no existe una sola forma de ser voluntario.

¿Cuál es la importancia del voluntariado juvenil? Como jóvenes debemos encontrar la motivación necesaria para ser voluntarios. Sé que es una afirmación cuestionable, sin embargo, es indudable que la óptica juvenil aporta cuestiones innovadoras en la mayoría de las temáticas culturales, políticas, ideológicas, etc. Por tal razón, es importante dar a conocer nuestro punto de vista, no sólo a través de la crítica, sino a través de la acción. Es común que como jóvenes tengamos puntos de vista más innovadores acerca de las problemáticas sociales que acontecen en el mundo. Sin embargo, estas ideas deben ser completadas con acciones propias. El principio de la exigencia se complementa con la colaboración. A través del voluntariado, no sólo aportamos nuestra visión y opinión sobre los temas de nuestro interés, sino que nos adentramos a entender de forma vivencial los problemas que atraviesa la sociedad, el medio ambiente y el mundo en general. El realizar trabajo voluntario no sólo aporta puntos de vista nuevos, sino que, contribuye a los cambios sociales a los que nos referimos constantemente. Podríamos pensar que nuestra aportación puede ser insignificante, pero ¿cuál es la relevancia de la suma de todo el trabajo voluntario en nuestra comunidad, nuestro país, en todo el mundo? La suma de las acciones hace la diferencia, y ninguna acción es pequeña. Ser voluntario en la actualidad es más fácil de lo que pensamos y nos da mayor contribución de la que podríamos buscar. Ser voluntario joven, te saca momentáneamente de tu rutina para introducirte en la realidad social, sin duda, te hace más humano. El voluntariado juvenil es muestra de espíritu de servicio, generosidad, entusiasmo y valores.