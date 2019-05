Desde Minas, Lavalleja

Minas, viernes 10 de mayo de 2019

Querida/o: ¿Cómo te trata el frío, que parece que llegó para quedarse? (Esperá, que pronto vienen los fríos polares). Estaremos bien preparados. El diputado emepepista Daniel Placeres renunció a su banca y también al subsidio que le correspondería como exlegislador. Lo hizo porque es investigado por la justicia, por la cooperativa Envidrio. Lo acusaron de varios delitos, como lavado de activos, negocios non sanctos con Venezuela, y manejos poco claros con el Fondes y el Inefop, un instituto de formación laboral con financiamiento estatal. El fiscal Luis Pacheco finalmente descartó casi todo, y pidió su desafuero para acusarlo por conjunción de interés público y privado. Como diputado, Placeres votó por alargar el seguro de paro a trabajadores de Envidrio, cuando tenía familiares directos en la cooperativa. El martes 14 se presentará en el Palacio Legislativo el informe de una comisión honoraria por el voto en el exterior. Es una iniciativa promovida por asociaciones de uruguayos en el exterior, donde tenemos muchos lectores de esta Cartita. Uruguay es el único país de América que no permite el voto consular o por correo a sus ciudadanos que residen en el exterior. (Las encuestas dicen que la mayoría de los uruguayos que viven aquí no están de acuerdo en que voten). É vero. Aparecieron dos ballenas francas en La Paloma, Rocha. La temporada de ballenas francas comienza en octubre, así que se adelantaron. Las ballenas francas vienen de aguas frías, al sur, a parir sus crías en la zona de Santa Catarina, en Brasil. A su paso por Uruguay podemos admirarlas un rato. Yo una vez estuve una madrugada sentado en la arena en una playa de Punta del Este, viendo a una ballena jugar con su cría a pocos metros de la orilla. (¿Qué hacías una madrugada en una playa de Punta del Este?) Había salido a correr, pero a usted no le importa. El sindicato de ANCAP anunció que cortará el suministro de combustible a las estaciones de Petrobras, por haber enviado a seguro de paro a todos los trabajadores de Montevideo Gas. Petrobras está liquidando buena parte de sus activos, incluyendo todas sus estaciones de servicio, en casi toda la región sudamericana. Un operativo policial detuvo a tres vehículos en una ruta nacional. Uno de ellos llevaba 430 kilos de cocaína. Hay casi una decena de detenidos, entre ellos tres colombianos. Al parecer la droga venía de Bolivia. Tiene un valor de mercado de 40 millones de dólares. Es el segundo cargamento más grande capturado en la historia nacional. Según el fiscal, se desbarató una operación para establecer un depósito de droga en Uruguay, para exportarla a otros países. El sábado pasado hubo un temporal de aquéllos, y a mí me agarró justo en la ruta. Los rayos picaban cerquita. Casi 70 mil clientes de UTE quedaron sin energía eléctrica por varias horas. Una aplicación de celular chilena que advierte sobre fenómenos sísmicos lanzó una alerta automática sobre un terremoto en Uruguay. La verdad, los truenos hacían temblar todo, pero de terremoto, nada. (Vas a ver cómo el domingo de tarde registran otro terremoto). Es cierto, se juega el primer clásico de la historia en cancha no neutral, en el estadio de Peñarol. Que sea una fiesta, y que gane mi cuadrito. (Dijiste bien, cuadrito). ¿Es manya acaso, usted? Fatimih Dávila, ex Miss Uruguay, apareció muerta en el baño de un hotel en México. Había llegado al país azteca unos días antes, y al parecer esperaba por una entrevista de trabajo. La policía mexicana y un diario de EE.UU. manejan que podría haber sido un homicidio y no un suicidio, como parecía en primera instancia. Y apuntan contra una red de prostitución de alto nivel, vinculada al narcotráfico. Dávila ya había participado como denunciante en un caso de prostitución de alto nivel en Uruguay, en el 2012. Bomberos recibió 25 camionetas 4×4 con sistemas de extinción de incendios, 680 equipos de protección personal y 400 de respiración autónoma, para destacamentos de todo el país. José Nino Gavazzo, con prisión domiciliaria, dio una entrevista exclusiva al diario El País, en su propia casa. Insiste en que no hubo segundo vuelo de la muerte (algo ya probado en la Justicia), que las torturas a miles de uruguayos fueron poco menos que unos cachetazos. Dice que de no ser por él, 24 personas estarían muertas. (O sea que es un tipo honorable, y además bondadoso). Algo así. (Una pregunta: si hubieses tenido oportunidad, ¿habrías entrevistado a Joseph Mengele o a Adolf Hitler para que justificaran o explicaran sus atrocidades?) No, claramente no; hubiese significado darles un espacio favorable a suavizar sus crímenes, algo injustificable éticamente, para mí. (Ah, era por preguntar nomás, nada que ver con el tema que estamos conversando). La Justicia aceptó apelación del fiscal Perciballe y le colocó nuevamente a Gavazzo la tobillera de vigilancia y la custodia policial, luego que una jueza se los quitara por razones médicas esgrimidas por la defensa. Decenas de personas se concentraron el sábado en las afueras de la casa de Gavazzo, para escracharlo. Vive, con prisión domiciliaria, en el Parque Miramar, una coqueta zona en las afueras de Montevideo. La ONU pidió a Uruguay desplegar tropas como Cascos Azules en los Altos del Golán, entre Israel y Siria. Serán unos 170 efectivos, y la idea ya cuenta con el apoyo de todos los partidos. Los senadores del FA Constanza Moreira y Juan Castillo anunciaron que están en contra, pero que votarán a favor por disciplina partidaria. Comenzó la segunda edición de Montevideo Decide. Los vecinos pueden presentar propuestas por internet hasta el 31 de julio en decide.montevideo.gub.uy. Entre otras cosas se propone crear un tranvía en Ciudad Vieja, una playa nudista en Parque Miramar, cambiar de nombre la avenida Rivera, colocar estaciones de hidratación con agua purificada, crear nuevas ciclovías y generar un monte nativo en las márgenes del arroyo Malvín. Luis Lacalle Pou propuso reeditar la Concertación en Montevideo, como la única manera de arrebatar el gobierno departamental al FA en el 2020. El FA gobierna en la capital desde hace 30 años. Julio Trostchansky, ex presidente del Sindicato Médico, volvió a acusar al intendente de Cerro Largo, Sergio Botana, de ser responsable de muertes de motociclistas en el departamento por no exigir el uso de casco. “El intendente Botana mata uruguayos”, escribió en una red social. Botana le respondió que la falta “catadura moral” y refirió a “robos” en ASSE durante la gestión de Trostchansky. Y lo invitó a “conversar” personalmente. Trostchansky le respondió dos veces más, y dos veces más le dijo que está matando uruguayos. El uso de casco, eso es incontrastable, reduce hasta en 70% la probabilidad de tener lesiones en siniestros de motos. Daniel Martínez dijo que de llegar a la Presidencia, tendrá un gabinete joven y paritario. El MSP aclaró que cuando prohibió hace poco le uso de cigarrillos en obras de teatro, sólo se refería al encendido de cigarrillos por parte de los actores. (Creo que echaron para atrás, luego de recibir una avalancha de críticas). Encuesta de Factum sobre la interna del FA. Daniel Martínez 52%, Carolina Cosse 31%, Oscar Andrade 9% y Mario Bergara 8%. En la encuesta anterior Martínez tenía 53% y Cosse 30%. El 13 de mayo habrá nueva audiencia en Roma en el juicio por el Plan Cóndor. En la primera instancia, el único condenado uruguayo fue el ex canciller Juan Carlos Blanco. Tabaré Vázquez enviará a Roma a Miguel Ángel Toma, con pruebas sobre crímenes de Gavazzo y del ex capitán Jorge Tróccoli. El senador Daniel Bianchi (ex colorado, ex Partido de la Gente, PG) no podrá acercarse a su ex pareja por seis meses, según resolución judicial. La mujer lo acusa de amenazas de muerte y violencia. Bianchi ya era investigado antes por la Justicia, por haber chocado tres vehículos mientras manejaba el suyo, alcoholizado, en Punta del Este. Enrique Antía, precandidato blanco por Mejor País, le pegó de nuevo a Juan Sartori, quien según alguna encuesta ya está en segundo lugar entre los blancos, luego de Lacalle. Antía dijo que es “inviable” la propuesta de Sartori de darle medicamentos gratis a todos los jubilados, porque tendría un costo prohibitivo, de 250 millones de dólares anuales. Según Antía, estas propuestas de Sartori equivalen a otras del pasado, como crear calles en bajada y canillas con leche, o Fanta. (Pah, ¿te acordás de Tortorelli?). Aguante, aguante, que yo no era nacido todavía. Jorge Azar Gómez, líder de la lista colorada 123, que apoya a Sanguinetti, compartió una imagen en redes sociales, afirmando que en Dinamarca, quienes reciben ayudas sociales no pueden votar. Es una información falsa que circula por internet desde hace un tiempo. La embajada de Dinamarca en Argentina la desmintió, claro, y aclaró que todos los daneses pueden votar, reciban o no ayudas sociales. Para Factum, Sanguinetti continúa liderando la interna colorada, con 55%, frente a 32% de Ernesto Talvi y 12% de Amorín Batlle. Un mes antes, Sanguinetti tenía 66% y Talvi 23%. Para Talvi, su candidatura ganará en la hora, y con gol de cabeza en el área chica. Uruguay y Argentina acordaron invertir 960 millones de dólares para modernizar la represa de Salto Grande. En una primera etapa invertirán 80 millones, financiados por el BID. Renovarán maquinaria e instalaciones, que ya tienen 40 años. Salto Grande brinda el 50% de la energía eléctrica del Uruguay, y 5% de la de Argentina. El uruguayo Eduardo Gudynas del Centro Latino Americano de Ecología Social (Claes), fue incluido en una lista de los 75 pensadores e investigadores más importantes de la historia en la temática del desarrollo. Te estoy hablando de una lista que integran, entre otros, Karl Marx, Mahatma Ghandi y Joseph Stiglitz, pa que vayas llevando. Podés conocer más sobre su trabajo en los sitios AccionyReaccion.com y gudynas.com. Los legisladores comunistas Gerardo Núñez y Juan Castillo denunciaron penalmente a José Nino Gavazzo por apología del delito, luego de la nota que diera al diario El País. Gavazzo reivindica y banaliza la tortura en el artículo. (¿Y de fútbol no hablás?) Ya te dije del clásico, que se juega el domingo. El miércoles Peñarol empató 0-0 con el Flamengo de local, y no pasó de fase en la Libertadores. Un día antes, Nacional empató 1-1 en su cancha con Cerro Porteño, y clasificó. Y no te digo nada más porque luego me caen mis muchos amigos manyas. En la próxima te cuento cómo anduvo el clásico, y la campaña electoral. Abrazo

Juan Antonio Minuano