La lista 1966 que lídera Juan Carlos Gómez, actual presidente de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales de Salto retuvo la mayoría de los cargos en el consejo directivo de ADEOMS. El acto eleccionario cumplido ayer marcó el triunfo por escaso margen de la Lista de Gómez sobre la lista 77 que seguirá constituyendo la principal oposición.

En tanto las otras dos listas restantes obtuvieron un caudal electoral menguado al punto que no tendrán representantes dentro de la directiva.

De acuerdo a lo que pudo saber EL PUEBLO, el consejo directivo del gremio de los funcionarios municipales, constituido por once miembros, seguirá conformado por seis representantes de la lista vencedora en los comicios y cinco de la oposición.

GÓMEZ: SE

RATIFICÓ LA LÍNEA

En breve diálogo con EL PUEBLO, Gómez manifestó: “creo que los trabajadores dieron una buena señal, ratificando su confianza en la actual conducción y en la línea que se está siguiendo en la orientación del sindicato”.

Si bien Gómez no tenía disponibles las cifras exactas del resultado cuando fuera entrevistado por EL PUEBLO, estimó que las mismas se ubicaron en el orden de los 510 votos para la lista 1966 y 480 para la 77. “Lo importante es que creemos que los trabajadores dieron una buena señal, un buen mensaje con esta votación”.

Con este resultado el consejo directivo seguiría conformado por seis cargos del oficialismo que encabeza Gómez y cinco representantes de la lista 77.

CON TOTAL

NORMALIDAD

En cuanto al desarrollo del acto eleccionario, Gómez manifestó que se desarrolló con total normalidad, como por lo general han sido las elecciones dentro del sindicato de los trabajadores municipales, en un marco de respeto, de responsabilidad y sin duda que las urnas reflejaron la decisión de los trabajadores de mantener la línea que viene llevando adelante el sindicato, una línea de responsabilidad, de diálogo, y a la profundización de la discusión en aquellos temas que los trabajadores municipales venimos arrastrando y no hemos podido avanzar y que este sindicato y esta agrupación 1966 ha asumido como plataforma, que es la preocupación por el ingreso, la adecuación de la carrera funcionarial, la guía laboral, los aumentos salariales.

Muchos son puntos que formaban parte del convenio colectivo que se firmó en enero del 2012 con esta administración y figuraban en la modificación presupuestal y lamentablemente los ediles representantes de algunos sectores políticos no votaron o votaron en contra, pero nosotros entendemos que no debemos bajar los brazos, debemos seguir discutiendo con este gobierno mediante la ley de negociación colectiva para lograr todos esos puntos y esas reivindicaciones, a través de convenios y acuerdos con el gobierno departamental.