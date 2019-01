El precandidato nacionalista Juan Sartori mantuvo una jornada de reuniones y encuentros éste sábado en el departamento de Maldonado donde habló sobre distintos temas de la actualidad del país haciendo hincapié en la salud pública, la cual exhortó a mejorar y a no naturalizar las deficiencias y carencias con usuarios y también sus funcionarios.

En visita al hospital departamental fernandino, Sartori fue crítico con el actual sistema que obliga a las personas a permanecer en el lugar hasta 6 horas antes de ser atendido.

El dirigente remarcó que esta falta de compromiso no se trata de algo producido por los funcionarios ya que son éstos últimos los que están de forma continuada denunciando pésimas condiciones laborales, ausencia de personal de suma importancia y además falta de pago de salarios.

Sartori expresó que en estas circunstancias no se puede esperar un servicio efectivo.

«La gente se queja del sistema de salud, aquí hay gente que llego a las 11 de la mañana y son las 4 y media y siguen sin poder ver a un doctor, hay un problema de gestión y atención y esto no puede suceder, tampoco puede suceder que las demoras parezcan normales» sentenció.

Justamente acerca del planteo de los trabajadores del área, indicó que los funcionarios piden condiciones laborales «justas» y el sistema tiene «la obligación de responder a estas demandas básicas».

«Este centro cuenta con agrupaciones de apoyo que ayudan pero no debemos olvidar que el responsable y quien tiene que hacer algo es el Estado» manifestó.

Los usuarios presentes fueron consultados por el nacionalista a quien le dejaron ver su molestia en la forma de ser atendidos y la poca respuesta por parte de las autoridades competentes.

Como contraparte, Sartori visitó el Hemocentro de Maldonado, y expresó satisfacción por la gestión en la institución que entre otras características cuenta con su propio «Hemobus», un ómnibus preparado totalmente para generar donaciones de sangre y que es único en toda América del Sur.

«Hay que destacar este establecimiento y la gestión de su director Jorge Curbelo, que funciona de manera eficiente y es autosustentable por su generación de recursos» sostuvo.

Sartori instó a eliminar las gestiones burocráticas en materia de salud que enlentecen el servicio dando como ejemplo el Hemocentro.

«Se trata de terminar con las trabas y esto es un ejemplo aquí, al ver esto da esperanzas ver que las cosas pueden tener solución» remarcó.

Luego de otras reuniones y de comunicación directa con la gente donde escuchó dudas y planteos por parte de la población local, el líder nacionalista concurrió al festival «Gregorio Aznárez canta» realizado en la localidad homónima, allí también tuvo contacto con la ciudadanía a la cual felicitó por la fiesta y su ambiente.

«El político tiene que formar parte de la realidad cultural del país, por eso quise finalizar esta intensa jornada en Gregorio Aznárez para charlar con amigos, así quiero que sea toda mi campaña» culminó.

Sartori sigue adelante este semana de recorrida por todo el país con su propuesta ¨Juan Sartori Escucha”. Esta semana realizará una intensa agenda en Canelones, Rocha, Maldonado y distintos barrios de Montevideo.