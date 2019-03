Aspiran a la tercera parte de la canasta básica

El grupo “Jubilados Independientes” viene trabajando en Salto desde hace ya bastante tiempo y últimamente se encuentra abocado a juntar firmas para impulsar un plebiscito, tarea que realizan en la feria dominical de Plaza de Deportes, así como en varios comercios, instituciones y hogares particulares de la ciudad. Se reúnen todos los lunes a la hora 17:30 en el club Ferrocarril (reuniones abiertas a todo quien desee participar) y su reclamo es el de mejorar las jubilaciones y pensiones de los uruguayos; concretamente aspiran a obtener la tercera parte de la canasta básica.

Días pasados, EL PUEBLO mantuvo contacto con una de las voceras del grupo, Rosario Dubarry, quien informó que “seguimos recolectando firmas, seguimos en la misma pasión para recuperar estas bajas prestaciones de pensiones y jubilaciones. Vemos que nos cuesta un montón. Hemos tenido entrevistas con los políticos, pero por ahora no tenemos respuestas ni de unos ni de otros. La verdad es esa. Hemos ido hasta la Junta Departamental y no hay contestación, así de sencillo”. Dijo asimismo que “nuestro sueño es que el grupo tenga Personería Jurídica, creemos que con esa herramienta vamos a tener más fuerza para los años venideros”.

Entregar un documento a cada político que llegue a Salto

Alcanzar el número suficiente de firmas para llegar al plebiscito es visto como algo difícil, pero el trabajo continúa, y es así que “se está planteando hacer un plan B, porque si bien seguimos trabajando es difícil”, dijo Dubarry, y explicó: “nos vamos a contactar con un abogado para de alguna manera hacer un plan B, que consiste en plasmar todo esto del plebiscito en un documento, para eso queremos que el abogado lo redacte con conocimiento de estatutos, normas, etc., de manera de no tener ni un desliz, y así presentarle el documento a todos los actores políticos. Ellos están en campaña política donde el tema de los jubilados no le interesa a nadie, ya nos dimos cuenta que no importamos a nadie, a nadie le quita el sueño este tema. Entonces la idea es presentar un documento y en todas las venidas que hagan los políticos a Salto acercárselo, dárselo para que lo estudien, y el que llegue al ‘sillón dorado’ que revea la situación de esta gente que está pasando mal”.

También preocupa la salud mental

La relación entre la preocupación por problemas económicos que viven muchos jubilados y su salud mental, es también uno de los desvelos de este grupo. Rosario Dubarry es además integrante de RED.A.M. (Red del Adulto Mayor), ámbito donde se viene tratando bastante el tema de la salud mental de los adultos mayores: “a veces a los quince o dieciséis días de su jubilación ya no tienen ni un peso, y nos parece que eso también afecta su salud mental. Es un tema a largo plazo. La venimos peleando, somos pocos, yo pensé que los jubilados se iban a poner todos de pie y luchar todos, pero no sé si están desanimados o qué… hay quienes dicen que se conforman con lo que tienen, no sé”.

Ninguna respuesta de los políticos

“Pensamos que estamos plantado una semilla para que los que vengan traten de trabajar en esta idea de que juntos se puede –sostiene la entrevistada-, porque realmente de los políticos no hemos tenido respuesta, de nadie, ni blancos, ni colorados, ni frenteamplistas, ¡nadie! Es un tema que no les concierne, es una triste realidad. Pero aun así seguimos luchando. Mucha gente joven también se acerca a firmar y eso es lo que nos alienta”.