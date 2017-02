Muy molesto se mostró un jubilado que llegó a la redacción de EL PUEBLO y manifestó que junto a más de un centenar de jubilados, debieron retirarse del BPS (Banco de Previsión Social) sin poder gestionar un préstamo.

Guilt Murgan, traía consigo varias hojas con 87 firmas y su correspondiente número de Cédula de Identidad, de quienes dijo, estaban en la misma condición que él.

“Estamos de duelo, pero de duelo de estómago, por lo que nos hicieron. Nos habían dado número para que vayamos a sacar préstamo, pero nos dijeron que si no cobrábamos más del 45% no había préstamo para nadie y la mayoría de los jubilados cobramos apenas el 30% del triste sueldo que ganamos. Ahora no sabemos lo que vamos a hacer ¿cómo le vamos a pagar al bolichero si no nos dan ningún préstamo? Si estábamos pasando mal ahora estamos peor”, comenzó diciendo.

“Yo no sé por qué nos hicieron esto, porque ellos saben bien lo que ganamos los jubilados, para eso nos hubieran dicho -no hay préstamos- y no nos hubieran hecho pasar ese mal momento y estar yendo de acá para allá con este sol”, comentó Murgan.

“Yo trabajé toda la vida de carnicero, fui patrón, pero hoy gano de jubilación cerca de 11.200 pesos con la prima, pero de ahí tenemos todos los descuentos y lo que cobro al final son entre 3000 y 4000 pesos, es una barbaridad”, agregó.

“Nosotros pedimos que se pongan la mano en el corazón y nos den el préstamo para poder sobrevivir, ¿de dónde vamos a sacar el 45 % para cobrar? Queremos que ahora nos digan ¿cómo vivimos, cómo pagamos el agua, la luz, el teléfono, los remedios, y más ahora que todo subió?”, concluyó.