A noche se reunió de forma extraordinaria la Junta Departamental para tratar el proyecto de modificación presupuestal remitida por el intendente Andrés Lima al legislativo.

En una sesión ágil, donde fueron aprobados cerca de 40 artículos y donde prácticamente no hubo debate pues los ediles de los partidos Colorado y Nacional no hicieron uso de la palabra en toda la noche, el proyecto remitido a la Junta constaba de dos temas, el presupuesto para los municipios y las condiciones laborales acordado entre el gobierno y el gremio de municipales.

Lo que se aprobó por la Junta fue lo primero, mientras que el acuerdo entre ADEOMS y el intendente Lima fue desestimado por el legislativo debido a que la postura favorable solo fue acompañada por los 13 ediles del FA y los 2 ediles blancos.

INVITACIÓN A PELEAR

El edil Martín Pertusatti tras fundamentar su voto de por qué no había acompañado el artículo referido a la recuperación salarial de los municipales a partir de enero de 2018 manejando algunas cifras, recibió la respuesta inmediatamente del edil Gabriel Duarte. “En relación al intento que hizo el edil Pertusatti por aclarar los números no me voy a referir porque al edil Pertusatti siempre algún número le falta, y lo peor es que alguno le sobra…”, en clara alusión a la denuncia del intendente Lima contra Pertusatti por una supuesta adulteración de boletas, produciéndose aplausos de la barra y la intervención del presidente Villas Boas, “hasta ahora se ha actuado con respeto, entonces por favor le pido cordura porque me parece que usted está hablando para la tribuna, perdóneme”, ante lo cual se produce un intercambio inaudible con Duarte por lo que el presidente ordena la suspensión de la sesión para tratar de calmar la situación.

Es cuando Pertusatti se levanta de su banca profiriendo gritos y señalando a Duarte, acercándose a su banca, por lo que varios ediles salieron a cortarle el paso para prevenir alguna situación violenta.

Las señas de Pertusatti dieron a entender que lo invitaba a Duarte a salir del recinto de la Junta, interviniendo en defensa de Duarte el edil Fernando Irabuena, como puede verse en la foto.

El tema no pasó a mayores. Pertusatti retornó a su asiento y pudo apreciarse como Villas Boas dialogó con ambos ediles, quienes tras levantarse el cuarto intermedio, se pidieron disculpas.

LO POSITIVO Y NEGATIVO

DE LA VOTACIÓN

Respecto a la votación del proyecto, EL PUEBLO consultó al edil Duarte, para quien “es importante que se haya sancionado toda la cuestión vinculada con los gobiernos locales y municipales. Eso va a permitir, aún tardíamente, que los municipios y todos los programas que tenía la Intendencia para el interior del departamento puedan empezar a desarrollarse”.

“Y en cuanto a las cuestiones negativas, están básicamente vinculadas con la política de recursos humanos de la Intendencia. Es decir, el intendente no va a estar limitado en las designaciones directas, creo que hubiera sido bueno que el intendente tuviera limitaciones para designar funcionarios. Hubiera sido bueno que los trabajadores de la Intendencia hubieran tenido toda la recuperación salarial que se merecían y que además había sido acordada. Los trabajadores de la Intendencia quedan en desventaja porque, por ejemplo, los trabajadores de la Junta Departamental tuvieron una recuperación salarial y los trabajadores de la Intendencia, que también forman parte del gobierno, no lo van a tener. Eso es muy negativo”.

“También me parece negativo –agregó- que no se le haya puesto al intendente el tope para designar las compensaciones. Era importante que el intendente tuviera ciertos límites para evitar los desbordes con el manejo del rubro sueldos. Lo otro que me parece negativo es que no se haya votado una reestructura entre varios escalafones que me parecen importante porque había inspectores de tránsito, choferes, guardavidas, trabajadores de la categoría obreros que hubieran tenido la oportunidad de mejorar su condición y de tener acceso a la carrera administrativa, que es un derecho de todo funcionario público, y el hecho que esos artículos no se hayan aprobado, le van a limitar a esos trabajadores poder tener el derecho a la carrera funcional, como el derecho al ascenso, a la adecuación, a la estabilidad”, concluyó.