EL PUEBLO en la Junta

Anoche la Junta Departamental de Salto levantó formalmente su receso, llevándose a cabo la primera sesión ordinaria del año y donde pudo apreciarse algunas sutiles modificaciones en el recinto legislativo que buscan una mejora en la calidad de las sesiones, como por ejemplo, un contador de tiempo para las exposiciones de cada uno de los ediles, además de mejoras eléctricas en cada una de las bancadas.

Dentro de los informes de presidencia, el edil Alberto Villas Boas comunicó que a partir del próximo lunes se cambiará el horario de funcionamiento de la Junta, pasando a ser de 13 a 19 horas. Además, dio cuenta de la representación del legislativo local en su persona en la comisión pro IMAE Cardiológico.

En otro momento de la sesión y tras la media hora previa, donde hicieron uso de la palabras los ediles Enzo García (FA), Gervacio Carbajal (FA), Liliana Filonenko (FA), Carlos Silva (PN), Menalvina Pereira das Neves (PN), Germán Milich (FA), Ana Grattone (FA) y Carmen Ortíz (PC); el edil Carlos Beasley en nombre de la Comisión Integrada de Hacienda y Presupuesto con Legislación y Reglamento, solicitó que ingresara fuera de hora el tomar conocimiento de la aprobación de la Modificación Presupuestal de la Intendencia de Salto por parte de la Asamblea General del Poder Legislativo.

MODIFICACIÓN

PRESUPUESTAL

El encargado de hacer uso de la palabra en esta oportunidad fue el edil oficialista Carlos Beasley, quien historió brevemente los pasos seguidos en la aprobación definitiva de la Modificación Presupuestal. “En primer lugar –comenzó diciendo-, por el Decreto 6.925 de 2016, se aprobó en forma provisoria la Modificación Presupuestal para la Intendencia de Salto, período 2016-2020, que fue remitida al Tribunal de Cuentas como las normas lo indican”, el que “hizo varias observaciones, algunas de ellas que aceptamos y levantamos, y otras que no aceptó esta Junta Departamental”.

“El trámite que correspondía hacer (a continuación) era enviar a la Asamblea General para su consideración y posterior aprobación”, la que “tiene plazos constitucionales previstos para esta aprobación, y de no ser así, queda tácitamente aprobada en forma definitiva, y es lo que sucedió. Mediante comunicación del mes de diciembre, el presidente de la Asamblea General, el señor Raúl Sendic, informó que se habían cumplido los extremos que recién mencionaba y al no haber tratado la Asamblea General este tema, el presupuesto queda aprobado en forma definitiva”.

Beasley informó “a los demás ediles que en la Comisión Integrada consideramos la posibilidad de hacer una probación artículo por artículo del proyecto que ya habíamos aprobado en forma definitiva y que la Asamblea General también aprobó, pero por unanimidad al final resolvimos escuchar a la Constitución de la República donde nos dice con claridad que una vez que se pronuncie en forma afirmativa o no se pronuncie en los plazos previstos, el presupuesto queda aprobado en forma definitiva y la comisión entendió pertinente por unanimidad de todos sus miembros, integrantes de todos los partidos, informar y aconsejar a este plenario que se dé por enterado, se comunique al señor intendente la aprobación definitiva de la Modificación Presupuestal y se archive el asunto”.

Tras esto, el presidente Villas Boas puso a consideración el tema, pasándose a votar, resultando aprobado por unanimidad en 28 ediles presentes, por lo que se procederá como indicó el edil Beasley, informante de la Comisión Integrada.