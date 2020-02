Además habilitó a las familias de las víctimas a realizar una demanda pidiendo reparación económica

Cuando el 7 de marzo del 2018 la ex pareja de Olga Costa, con actitud criminal la había amenazado con que la iba a matar, llevando un arma consigo, ella estaba en la Unidad de Violencia Doméstica y lo vio pasar en moto por el lugar, quien así se enteró que ella estaba denunciando sus actitudes.

Aunque Olga nunca pensó, que algunas horas más tarde, aún contando con una custodia policial en su propia casa, el sujeto se iba a animar a entrar a la finca por la parte de atrás para poder asesinarla. Era el amanecer del Día Internacional de la Mujer. Se trató de un hecho que enlutó esa conmemoración y muchas otras actividades que estaban previstas.

Pero en ese mismo momento, el individuo también dio muerte a un funcionario policial que estaba cumpliendo el servicio de custodia y que estaba sentado en la mesa del comedor, al tiempo que Olga descansaba en su dormitorio.

El criminal fue sentenciado ayer por la justicia penal a 30 años de prisión de cumplimiento efectivo en un caso denominado «homicidio complejo», porque allí se configuraron tres figuras delictuales de homicidio, el del funcionario Policial, el de la mujer y uno en grado de tentativa al otro policía que estaba cumpliendo la custodia, con quien se enfrentó a tiros.

Siendo la primera condena gravosa de esta naturaleza que se haya dictado en Salto y con una sentencia que era importante darla a conocer ante la opinión pública por toda la alarma social causada, el juez penal de 4º Turno de Salto, Paulo Aguirre ofreció una rueda de prensa donde dictó la sentencia definitiva de primera instancia.

COMENTARIOS

Comentando la sentencia y con misma en la mano, el magistrado penal dijo «en su momento la jueza de Familia había dispuesto la captura del denunciado y la custodia policial personal de la señora denunciante. Pese a todos esos grandes esfuerzos estatales la intención de generar la muerte no pudo ser evitada, se trató de un caso muy complejo».

«Esto trata de un homicidio complejo, donde hay tres muertes implicadas, por lo cual la ley lo establece como un homicidio complejo. Por eso dispuse dictar la pena de 30 años de penitenciaria. Porque dadas las circunstancias «de terminé que se cumpliera por parte del agresor, 30 años de penitenciaria», expresó el magistrado.

Además la justicia penal, dispuso que se cumpla una reparación para los familiares directos de las víctimas de 12 ingresos o salarios mínimos que sirva el condenado a las mismas. Esto sin perjuicio, de que las propias víctimas puedan ir por la vía civil, persiguiendo la reparación integral del daño causado.

El juez Aguirre explicò a EL PUEBLO que el caso comprendió un femicidio (homicidio de una mujer agravado por su condición de tal), otro homicidio muy especialmente agravado por tratarse de la figura de unPolicia , lo que implica un atentado a la autoridad; y un homicidio en grado de tentativa contra el otro funcionario policial que efectuaba la custodia.

Este último fue atacado a balazos por el homicida pero pudo repeler la agresión sin resultar herido, hiriendo a su vez al criminal en una pierna.

Por esto, el juez explicó que condenó al matador de Olga Costa y del Policía Farinha, a 30 años de penitenciaría y a su vez que sirva durante un año los 12 ingresos mínimos.

Asimismo, los habilitó a que le hagan un juicio civil. Desde que ocurrió el hecho, el asesino de Olga Costa se encuentra alojado en el Complejo Penitenciario de Santiago Vázquez, ex Comcar.

Ahora deberá cumplir esa pena aunque puede redimir algunos años en caso de afilie a la posición de estudiar y trabajar, lo que podría reducir su informe.