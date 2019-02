La reconocida artista plástica lugareña Karina Carrara participará con sus obras pictóricas en esta nueva edición de la Semana del Mar.

“Como cada año recibo con mucho cariño y responsabilidad la invitación de participar de la ya tradicional Semana del Mar de Punta del Este. Una celebracion que ya lleva 18 años. Son honores que los lugareños y antiguos veraneantes, le realizan a La Candelaria, Patrona de Punta del Este, a la ciudad que cumple años el dia 2 de Febrero y al Mar que brinda trabajo a tanta gente y es la reunión de todos los que amamos ese bendito lugar.

Adriána Expósito y Maria Luisa Cordone, son las organizadoras.

Cada inicio de febrero, contra viento y marea, la fiesta se realiza. Dado que vivi varios años en Punta del Este y sigo muy vinculada de corazón, me siento , gracias a todos los mimos que recibo, con el corazón dividido ente salteña y fernandina.

Asi que, con responsabilidad artística y mucho amor, siempre abro mi año con el cumpleaños de la península en la Semana del Mar.

Invito a todos los veraneantes que se acerquen a la Liga de Fomento en la Mansa y 31 frente al mar para empezar un año con arte, colores, música y amigos. Como es una muestra conjunta con artistas amigos muy queridos, presento solo dos cuadros en una paleta muy marina, colores naturales que se respiran con los pies descalzos y la brisa en la cara.

El 2019 lo recibo muy bien. Con Amor, sueños a cumplir, invitaciones a exponer por el mundo! Llena de cariño. Feliz…

Pintando, trabajando como cada día. Tener un trabajo que uno ama hacer es una bendición.. si uno está feliz, el cuerpo emocional le avisa al físico que todo está bien y así transcurre la vida”

-¿Qué balances hace de sus actividades artísticas y creativas?

Nunca fui amiga de los balances. Mi filosofía de vida es ahora… no recuerdo qué pasó ayer.

Quizás soñar en que lo que haga Ahora, serán frutos dulces o no… Para mañana. Nada más. Hoy trabajo y me quiero haciendo lo que me gusta.

Amo a mis seres queridos y lleno de colores un lienzo. Seguramente mi cosecha será maravillosa”.

LA SEMANA DEL MAR

La apertura está prevista para el 3 de domingo 3 de febrero, con la inauguración de una muestra de los pintores Karina Carrara, Nicolás Caubarrere, Washington Febles, Fátima Contreras, Pilar Santos y Guillermo Querejazu. En esa jornada también actuará en vivo la soprano Vivian Jourdan.

El lunes 4, el doctor Eduardo Nicora brindará una charla sobre “La prevención del cáncer”.

El martes 5 será la presentación del Grupo de Buceo y Salvamento de la Armada Nacional.

Dos días más tarde, el jueves, es el Día de la Armada Nacional, instancia en la actuará la banda de la fuerza, en la terraza de la Liga de Punta del Este.

El viernes 8, el doctor Fernando Cairo dará una charla sobre “Historias del mar”.

Mientras que el último día, sábado 9, es el Día de la Prefectura, y se realizará un taller del mar con Miguel Caraballo.