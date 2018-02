“Cuentos y Fábulas + Pintura”

La artista plástica Karina Carrara comenzará en breve con un taller para niños denominado “Cuentos y Fábulas + Pintura”, un taller lleno de magia, color y experiencia creativa 2018.

Los interesados podrán hacer la reserva al número 099817143.

“Nací artista por eso trato de rodearme de pares porque vemos el mundo de una manera diferente. La espontaneidad y libertad expresiva de los niños me conmueve y emociona. Pero hoy, con la cantidad de tiempo que pasan frente a pantallas… Los llena de imágenes electrónicas importadas que nada tienen que ver con la belleza que aún existe alrededor” – nos comparte la artista.

El taller propone para este año rescatar los antiguos Cuentos y Fábulas llenos de ensenanza, magia para llevarlos al lienzo y pintarlos. Mucha creatividad, mucha libertad, mucho color, mucho amor.

“En Italia cuando estudiaba tenía un maestro de arte que me enseñó que un niño que lo ayudan a conservar y alimentar su creatividad, es un adulto feliz y exitoso.

Viví 15 años viajando y viviendo entre América, Europa y Asia. Siempre buscando y encontrando algún taller donde adquirir más y más técnicas.

Aún hoy entre Salto y Punta del Este siempre en contacto con colegas, tomando clases, perfeccionando técnicas, estudiando… descubriendo.

El arte es fascinante y llena mi mundo.

Y no soy egoísta con mis alumnos. Todo lo que sé, lo brindo. Me encanta ayudar a volar.

Los talleres para adultos también estarán desbordante de técnicas como siempre y más

Óleo. Técnicas mixtas. Texturas. Sobre lienzo y caballete y hay talleres de pintura sobre muebles”.

Se viene el nuevo atelier. Con mucha luz y quien pasa por la calle podrá ver obras en proceso y terminadas

Por informes comunicarse al número de celular. “Guardo aún el secreto del lugar. Será una sorpresa” – destacó.