La extensión del dragado del río Uruguay por parte de la CARU (Comisión Administradora del Río Uruguay) se extendería hasta el puerto de Salto, pero la ANP (Administración Nacional de Puertos) no descarta contribuir para el desarrollo turístico de la zona si Salto no puede funcionar como un puerto de carga, pese a que hay grandes expectativas de que así sea. Estas palabras fueron vertidas por el Vice Presidente de la ANP, Juan José Domínguez, quien dialogó con EL PUELBO sobre estos temas.

En el marco de una reunión de trabajo para despedir el año, donde se realizó un balance de las actividades y proyecciones hacia el futuro, el Vice Presidente de la ANP visitó nuestra ciudad, se reunió con personas vinculadas al sector portuario, con el Intendente de Salto, Dr. Andrés Lima y se refirió entre otros temas, a la alternativa que tiene Salto en cuanto a su puerto. En este sentido, remarcó las posibilidades de transformar el puerto local en un puerto de carga, sobre todo con la extensión del dragado por parte de la CARU y las posibilidades de fortalecer el desarrollo turísitco en el puerto, un tema para el cual las autoridades de la ANP afirman “no estar cerrados”.

“La idea es cerrar el año de actividades de la ANP en todos sus puertos, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos una serie de puertos a los que queremos darles un tratamiento bien directo porque eso de que estemos muy alejados no sirve. Por eso, la idea siempre es venir y charlar con la gente involucrada al sector, porque sabemos que no es fácil encontrar el camino para que los negocios puedan fluir y salir adelante”, comenzó diciendo Domínguez.

Sobre su visita a Salto puntualmente, dijo “hoy lo que estamos haciendo es evaluar las actividades que se hicieron y dentro de ellas informar que hoy nada impide que el puerto de Salto pueda realizar navegación por barcazas”, incluso citó ejemplos de cargas que se realizaron con total éxito en el puerto local. A la vez que se refirió a los problemas de la “bajante del río” y la necesidad de extender el dragado, sin perder de vista la posibilidad de explotar al puerto desde el punto de vista turístico.

ALTERNATIVAS PARA LA CARGA

“CARU está comprometido a hacer un dragado hasta doce pies, pero en etapas”, informó el Vice Presidente de la ANP. Sobre este tema, comentó que mantuvo una reunión con el Intendente de Salto, donde el dragado del río Uruguay y los temas referidos al turismo en su vinculación al puerto local, fueron el centro de la comunicación.

Sin embargo, no todo esta resuelto en materia de navegabilidad de barcazas que puedan llegar hasta Salto en la medida en que otra alternativa que se maneja es que pueda haber un puerto más accesible para barcazas que no necesariamente se pueda dar en Salto, sino aguas más abajo.

Por eso, para poder llevar adelante una u otra iniciativa, “es necesario saber con qué gente se va a trabajar en esto, cuales van a ser los lugares, qué logística se va aplicar, si tenemos caminería para eso, cómo vamos a llegar, cómo va a funcionar todo, si es posible que pueda pasar el ferrocarril”, comentó el Vice Presidente, haciendo mención a que “hay que ir perfilando” qué va a pasar.

Pese a esto, el jerarca remarcó que “la idea es que cada puerto pueda hacerse cargo de una parte de la navegación y Salto puede hacerse cargo, porque si se draga correctamente podemos tener un calado de tres metros y trabajar cómodos con remolcadores. Además, las barcazas llegan a dos metros y medio cargadas y yo creo que es posible que el puerto de Salto pueda trabajar como tal”, agregó.

LA HIDROVÍA DEL RÍO URUGUAY, PARANÁ Y PARAGUAY

Asimismo, recordó que hace unos meses atrás salió una carga de trigo del puerto salteño, “y por eso creo que podemos acompañar desde el punto de vista técnico y contribuir a que esto continúe”, señaló Domínguez.

En ese sentido, agregó que “vamos en buen camino”, porque “hoy se reconocen las hidrovías como los lugares donde se puede extraer la carga al océano y así al mundo. Y esto es no solo por lo que significa la hidrovía del río Uruguay, sino también la hidrovía Paraná y Paraguay como ejes de un funcionamiento pluvial muy importante en América del Sur”.

SALTO COMO PUERTO TURÍSTICO

Finalmente, el jerarca remarcó la importancia de no descartar la posibilidad de explotar al puerto y sus alrededores desde el punto de vista turístico. “Nosotros siempre pensamos que si no se puede trabajar con carga lo que sí se puede es trabajar con el turismo. Hoy eso lo vemos acá en Salto con el local de comidas que se abrió, la cooperativa de pescadores, el mismo museo dentro del puerto, y si el futuro dice que este puerto tiene que transformarse en un puerto turístico tampoco estamos cerrados a que eso pueda ocurrir, en el sentido que este puerto sea un puerto turístico y otro puerto sea un puerto de carga”, concluyó.