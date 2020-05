La Presidente (interina) de la Suprema Corte de Justicia, Dra. Elena Martínez, y el Director General de los Servicios Administrativos (DGSA), Ing. Marcelo Pesce, recibieron esta tarde la donación de 1.500 máscaras de protección facial entregadas por la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU). Comparecieron en representación de dicha gremial de funcionarios su Secretario General, Pablo Elizalde, y el Secretario de Finanzas, Jorge Maldonado.

Las máscaras de protección facial están fabricadas con PET (poli etileno tereftalato), un material destacado por sus propiedades de claridad, brillo y transparencia, que además es totalmente reciclable.

La distribución estará a cargo de la DGSA, siguiendo criterios ya establecidos para los espacios de trabajo en los que existe un mayor riesgo de exposición, en especial en aquellos lugares a los que concurren importantes cantidades de usuarios o en los que no es posible una interacción a distancia por la naturaleza de la labor desarrollada.

Los artículos no están esterilizados, por lo que cada usuario debe proceder a su desinfección una vez que le sea asignado.

En la oportunidad, la Dra. Elena Martínez transmitió su beneplácito por la actitud demostrada por los funcionarios que respondieron a la convocatoria realizada desde el máximo órgano judicial, presentándose en sus respectivos puestos de trabajo desde el lunes pasado, demostrando así su compromiso para con la institución en la que sirven.

Por su parte, el Ing. Marcelo Pesce destacó la colaboración de la gremial, que no se limitó a la entrega de las 1.500 mascarillas de protección facial, sino que se materializó en labores extraordinarias de distribución de material sanitario que se cumplieron durante la Semana de Turismo, así como la donación de 10.000 dólares al Instituto Pasteur de Montevideo donde se desarrolla investigación científica para enfrentar la pandemia desatada por la COVID-19.