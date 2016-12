“El desafío de vivir” es el nombre de la Charla que estará dando la atleta paralímpica Alfonsina Maldonado, el próximo miércoles 21 de diciembre, a las 19.30 hrs. en el Club Remero Salto. Esta actividad, dirigida a socios de todas las

edades de la institución, se organiza en el marco de los Festejos por el Centenario del Club. Alfonsina es instructora en equinoterapia y hace 12 años comenzó su formación como atleta paralímpica de adiestramiento ecuestre, participando en las pasadas Olimpíadas en Río de Janeiro. Su historia no es una historia común. El accidente que sufrió en la infancia cambió definitivamente su vida y ha debido transitar un largo y duro camino de superación que la marcó para siempre. “ Es un honor para nosotros recibir a Alfonsina y poder darle el espacio para que comparta su historia con nuestros socios y equipo de trabajo. Es una linda oportunidad para que chicos y grandes la escuchen, y puedan inspirarse con su valioso testimonio”, señaló el Presidente del Club Remeros Salto, Cr. Alvaro Llama.

“Mi historia está escrita en el cuerpo. Pueden leerla, está a la vista. Aceptar mi cuerpo es aceptar mi historia. Es honrar cada tramo del trayecto que me ha traído hasta aquí, hasta hoy, hasta esta mujer que soy.

Aprendí, muchas veces a los golpes, que el proceso de aceptarme involucra mente y cuerpo. Sólo podía crecer si me aceptaba como persona, con todo lo que soy. Solo sería capaz de amar a otro de verdad si lograba quererme, sin condiciones (…) Es una enseñanza basada en el dolor, es cierto, pero cuando el dolor se va queda esa huella que recuerda algo, y dice mucho acerca de quiénes somos. Años de esfuerzo, de renuncia, de lucha, de vencer obstáculos,

de trabajo, de perseguir obstinadamente un sueño. Un sueño que siempre fue real para mí, pero que tantas veces, cuando las inclemencias de las circunstancias golpeaban fuerte o los demás lo cuestionaban, amenazaba con ser un capricho de mi fantasía. Tantas veces caí y tantas me levanté. Tantas veces me reconstruí de la nada, juntando pedacitos de mi sueño roto.

De tanto compartirlo, mi mensaje se volvió más poderoso, en primer lugar para mí misma. Cada vez que cuento mi historia y motivo a las personas que se cruzan en mi camino es una nueva oportunidad para renovar la fe y el compromiso conmigo misma.”, explica la joven deportista en el libro que Editorial Planeta le publicó este año.