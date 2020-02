La campaña electoral parece haber arrancado con fuerza. Los distintos candidatos ya miden fuerzas de cara a lo que se verá en el mes de mayo, cuando se cumplan las quintas elecciones departamentales.

En los últimos tiempos los distintos candidatos vienen intensificando la campaña al medirse unos a otros lo que cada uno de ellos viene haciendo. En las últimas horas, las redes sociales, los portales de noticias y las radios estallan cuando en el ambiente político se comentan todo tipo de acciones desde una tienda política a la otra.

Los candidatos vienen trabajando, con sus comandos de campaña, inaugurando locales, participando activamente en los medios, reuniéndose con dirigentes políticos y entrando hasta el último minuto en un período de pases que puede darse en cualquier momento.

LOS BLANCOS

Los candidatos nacionalistas que rompieron con la polarización política que se daba en los últimos 15 años entre el Partido Colorado y el Frente Amplio, vienen corriendo una carrera muy veloz para poder llegar a destino. Junto al Partido Cabildo Abierto que presentó un candidato propio dentro del lema Partido Nacional como el caso del ingeniero César Mari y el Partido Independiente que apoya la candidatura de Carlos Albisu, tanto éste último como Francisco Blardoni no paran ni un solo día para recuperar el caudal electoral que alguna vez fugó hacia otras tiendas políticas.

En tal sentido, esto es motivo de preocupación para el Partido Colorado que viene trabajando con muchas ganas, inaugurando locales y ocupando espacios en los medios de comunicación, pero que sabe que esta vez no será fácil, porque muchos blancos decidieron volver a casa.

Blardoni, Albisu y Mari, siguen trabajando de cara a la elección departamental con mucho entusiasmo. En el caso de Albisu, viene manteniendo reuniones diarias con las fuerzas vivas, como la que tuvo con AHGA, la gremial de operadores privados de Daymán, el pasado viernes. Mientras que ese mismo día, César Mari inauguró un local central con el fin de empezar a desentrañar su campaña electoral.

Por otro lado, Francisco Blardoni viene de reuniones y de presentación de dirigentes, ayer estuvo con los candidatos a Alcalde que presentó la Lista 71, entre los que estaban Carlos Pissaco, ex dirigente del Frente Amplio en Villa Constitución. Y más tarde se reunió con la Fomento de Colonia Osimani.

LOS COLORADOS

En el caso de la colectividad de Batlle y Ordóñez, Germán Coutinho no para un solo segundo, después de haber asumido el senado por tercera vez se vino a Salto para seguir inaugurando locales y estar presente en una carrera de la que sabe debe participar ahora más que nunca, para poder ponerse a la cabeza y lograr que hayan referentes de otros partidos que lo sigan.

Con él vienen dos candidatos más, como son Miguel Feris, que empieza a aparecer muy lentamente para intentar posicionarse en la interna colorada, que sabe la delantera la tiene el exintendente y actual senador.

Al tiempo que Gonzalo Leal inauguró un local en el centro, conformó equipos técnicos con destacados profesionales y apuesta a hacer propuestas realizables para conformar a un electorado que puede mirar con desconfianza a la colectividad en su conjunto y migrar sus votos.

DE FRENTE

En tanto, en el Frente Amplio Andrés Lima se mantiene fuerte en los barrios de la ciudad y aprovecha que no tiene agenda de gobierno, para salir a la calle y hablar con los vecinos, algo que hizo durante todo su mandato y ahora solo apunta a reforzar. Con el desgaste de haber gobernado durante 5 años sobre sus hombros, pero con las ganas de seguir intacto y demostrar que puede hacerlo, Lima no se resiste y su agenda está llena de acá a mayo.

Por su lado, Soledad Marazzano con una campaña más austera y apuntando al frenteamplista de a pie, sale a buscar el voto interno y tratar de destrabar una correlación de fuerzas que si de medir fuerzas se trata, hasta ahora está del lado del exintendente Lima. Pero Marazzano dará pelea y el lugar lo irá ganando a medida que avancen las semanas.

Todo para jugarse, muchos candidatos y una elección departamental que se viene que será para alquilar balcones.