Minas, viernes 12 de abril de 2019

Querida/o: El lunes asumieron en la Torre Ejecutiva las nuevas autoridades del Ministerio de Defensa. José Bayardi como ministro y Andrés Berterreche como subsecretario. Berterreche es un peso pesado del MPP y sentirán su ausencia en la campaña electoral. La de Bayardi en la Vertiente Artiguista también se sentirá. Para Bayardi no hay ninguna crisis institucional, a pesar de la destitución de siete generales en un mes y del cambio de la cúpula ministerial. “Crisis hubo en febrero del 73 y en julio”, dijo. Por si las moscas, organizaron el jueves una movilización en defensa de la democracia y contra la impunidad. La convocaron Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, el PIT-CNT, Crysol y la Federación de Estudiantes Universitarios de Uruguay (FEUU). Adhirió el FA también. Con los calorcitos inesperados de abril volvieron las cianobacterias a las playas de Canelones y Montevideo, aunque no al nivel superlativo del verano. Según el ingeniero agrónomo Daniel Panario, profesor de Facultad de Ciencias, el fenómeno será el próximo verano aún más fuerte que en el anterior. Para Panario, la combinación del uso de fertilizantes en cobertura -sin enterrar- y sobre todo con fósforo, y la creciente cantidad de embalses de riego, son la receta perfecta para un desastre ecológico y turístico de proporciones. Renovación, un sector del Partido de la Gente, decidió presentar la precandidatura de su líder Fernando Carotta para competir en la interna. (¿No se enteraron de lo que pasó con Zubía y Bianchi?). Dicen que sí. En unos días veremos cómo sigue el partido de Novick. Lunes y martes hubo paro de anestesistas y cirujanos. Los nucleados en el SAQ reclaman negociar directamente sus ingresos, y no a través del Sindicato Médico, SMU. Logo Hope, el barco biblioteca más grande del mundo, estará en el puerto de Montevideo hasta el 21 de abril. Es una iniciativa cristiana, tiene unos 5.000 títulos -la mayoría, religiosos- y se puede visitar por una entrada de 40 pesos. Trabajan en él 400 voluntarios de muchos países. Alem García, el histórico dirigente blanco que ahora es lugarteniente de Juan Sartori, desmintió a Enrique Antía, intendente blanco de Maldonado y precandidato presidencial del grupo de los intendentes. Antía dijo que lo llamaron y ejercieron “fuertes presiones” desde el grupo de Sartori para que adhiriera a la candidatura del millonario. Alem dijo que sí llamó a Antía, que nunca lo presionó, y le pareció de muy mal gusto que divulgara una conversación privada, de las que hay muchas todo el tiempo. (¡Qué lindo sería conocer el contenido de algunas conversaciones!). La que sí se sumó a Sartori fue Verónica Alonso, con armas, bagajes y demás petates. Lo anunciaron en una conferencia de prensa con bombos y platillos, y con una gigantografía en la calle, frente al Directorio del PN, con la foto de ambos y la frase “Avanzamos Juntos”. ANTEL reclamó porque es la frase que usa desde hace años en su publicidad, y el equipo de Alonso pidió disculpas. Sartori crece en la interna blanca, y según algunas encuestas, se acerca peligrosamente a Jorge Larrañaga. Para hacer la interna blanca más amena, Antía dijo en una reunión de dirigentes de marketing que a Sartori lo han vendido como a un champú. No era el mejor lugar para hacer ese paralelismo, pero bueno… Llegó al país, por Buquebús, un turista ruso con sarampión. Una mujer uruguaya que compartió el viaje se contagió, y está internada. Luego se confirmó un caso adicional, de una uruguaya que viajó a Tailandia. El MSP está promoviendo una campaña de vacunación nacional gratuita. En enero se dieron 10.000 dosis. En febrero se dieron 20.000. En marzo 35.000 y en los primeros días de abril otras 20.000. Andá aprontando el brazo y no dejes de vacunarte, si podés hacerlo. Se ultiman detalles para importar y poner en funcionamiento 30 buses eléctricos, en un plan que busca llegar a 100 unidades en dos años en Montevideo, 4% de la flota actual. Estudian un subsidio para facilitar la adopción de estos vehículos, que cuestan unas cuatro veces más que los de moto convencional. La Corte Electoral rechazó el pedido del grupo Navegantes de inscribirse como partido fuera del plazo estipulado. Navegantes, de Esteban Valenti y su esposa Selva Andreoli, había concretado una alianza con el Partido Independiente y otros grupos. En una entrevista Andreoli aseguró que votaría el FA en una eventual segunda vuelta, en el PI se enojaron y se fueron de la coalición, dejando a todos sin lema. Se llevaron la pelota y dejaron a todos colgados de un pincel. Casi literalmente. Alejandro Nario, director de Medio Ambiente, explicó cómo y porqué se demolerán 26 viviendas que están sobre las rocas en el Cabo Polonio, un área protegida. Algunas están construidas ilegalmente en terrenos públicos, y otras en un predio privado, pero con riesgo ambiental. Según Nario se ha buscado promover y facilitar la relocalización y habrá plazos de hasta cinco años. Varias tienen además serios problemas con los efluentes, porque están sobre las rocas. (…)El ministro de Interior, Eduardo Bonomi, vaticinó que las cifras delictivas disminuirán en el correr del año. He visto que el sistema de videovigilancia, al menos en el interior, parece estar funcionando bien. Las autoridades estudian un caso de maltrato a un estudiante que fumaba marihuana en la puerta del Liceo 39, por efectivos de la Guardia Republicana. Al parecer lo detuvieron y le pegaron. Una carta de apoyo al arquitecto William Rey ya fue firmada por unas dos mil personas, gran parte de ellos arquitectos. Rey presentó a la justicia un recurso de amparo para detener la demolición del viejo Hotel San Rafael, que fue desestimado. Ahora, el Grupo Cipriani, que construye allí un nuevo hotel 5 estrellas, inició una demanda millonaria contra Rey por daño moral y material. También recibió el apoyo de la Sociedad de Arquitectos. Otra encuesta de Factum. Sanguinetti amplía ventaja en la interna colorada, con 66%. Le siguen Ernesto Talvi (23%) y José Amorín Batlle (11%). Encuesta de Cifra. FA 33%, PN 31%, PC 12%. Indecisos 13%, en blanco, anulado u otros partidos 1%. (¿Y por qué tiene esta encuesta tanta diferencia con la de Factum?). Ah, pregúntele a ellos. Un equipo del MSP y de la Comisión de Zoonosis recorrió parte del barrio Cerro, en Salto. Analizaron 70 perros y encontraron que 8 estaban infectados con leishmaniasis. Y dos casos de la enfermedad en humanos. No existen tratamientos efectivos para los perros infectados, y a nivel internacional se aconseja sacrificarlos, algo resistido por varios propietarios de los perros y por muchas sociedades defensoras de animales. La mosquita transmisora se reproduce mucho en restos de podas y otra materia orgánica que quedan en las calles. Trascendió que para confirmar la destitución de los seis generales, el Ejecutivo necesita 18 votos en el Senado, más de los que tiene el FA. El senador blanco Javier García dijo que constitucionalmente, es el presidente quien destituye a los generales y a todo el personal militar. Igual, la oposición anunció que pediría el texto completo de las actas de los Tribunales de Honor militares, que originaron todo el asunto. El gobierno se adelantó e hizo públicas las 700 páginas de las actas, con todos los detalles, para todo el mundo. Yo leí una parte, te confieso, y la sensación fue la de estar navegando en un mar de inmundicia, perdoname la expresión. En algún caso, según las declaraciones de algunos de los más tristemente célebres represores de la dictadura, habría que darles una medalla por salvar vidas, en lugar de condenarlos -como ya lo están varios- por innumerables y atroces violaciones a los Derechos Humanos. Carlos Abilleira, comandante de la Armada, se reunió con el fiscal de Corte, Jorge Díaz. Le entregó información sobre hechos delictivos declarados por el contralmirante retirado Héctor Berrutti. Este dijo a un periodista, cuando se lanzó la candidatura de Manini Ríos, que durante la dictadura le llegaban listas de prisioneros que debían ser asesinados, y que él guardaba esas listas en un cajón, para no matar a nadie. Ahora el caso, antes desconocido, será investigado por la Justicia. Un hombre y una mujer crearon una empresa para organizar cumples de 15. Promocionaban los servicios por Facebook e Instagram, los contactaban, cobraban el servicio y desaparecían, días antes de la fiesta. La Justicia los encontró y capturó en el Chuy. Están con prisión preventiva por dos meses. María Noel Riccetto, primera bailarina del Ballet Nacional del SODRE, se retira a los 39 años. Riccetto volvió a Uruguay luego de 13 años en el American Ballet, uno de los más famosos del mundo, y lideró la transformación del ballet uruguayo junto a Julio Bocca. Se retira joven porque quiere hacerlo en plenitud, según dijo, y por alguna rebelde lesión que tarda en sanar. Ovación de pie para ella, por su arte y por lo que lograron con Bocca en el SODRE. Otra encuesta de Cifra, sobre interna blanca. (¿Otra?). Estamos en plena campaña, no sé si sabés. Luis Lacalle pasó de 59% a 40% entre febrero y marzo, perdió 19 puntos. Larrañaga pasó de 18% a 29% y Sartori de 9% a 17%. Antía 1%, Alonso (ahora con Sartori) 1%, indecisos 12%. Dicen que la interna blanca es muy movida y que puede haber cambios fuertes. Otra encuesta, de Opción, sobre el presidente. (¿Otra más? ¡Basta!). Para 41% de los uruguayos, la gestión de Vázquez es mala o muy mala. 28% buena o muy buena. Desagregando, 16% muy mala, 25% mala, 31% ni fu ni fa, 24% buena y 4% muy buena. La desaprobación bajó un poco respecto a mediciones anteriores, pero sigue siendo alta. Lucía Malán es de Nueva Helvecia y es la nueva campeona uruguaya de ajedrez. Y tiene 16 años. Su gran ídolo es el noruego Magnus Carlsen, que llegó a Gran Maestro con 13 años y que ahora con 28 es campeón mundial. Vamos Lucía, que gritaremos cada jaque que logres como un gol de Suárez. Te mando el abrazo de siempre. Juan Antonio Minuano

(Publicado en diario Primera Página de Minas, Lavalleja)