Primera Jornada de Nutrición Hospitalaria y Quinta Jornada de Soporte

Nutricional y Metabólico del Litoral- Con los Dres. Martín Salvatierra y Adalberto Piedrabuena

Como se ha realizado año a año, se acercan las Jornadas sobre Nutrición y Soporte Nutricional y Metabólico, organizada por el Servicio de Nutrición Especializada del Hospital Regional Salto y para toda la región litoral norte del país. Serán los días viernes 15 y sábado 16 de noviembre en el Palacio Córdoba, contando con el apoyo de instituciones como CEM y SQMS de nuestra ciudad. Los exponentes, serán profesionales de la salud de nuestro medio, así como invitados de otros departamentos, para brindar una charla completa sobre Nutrición y sus aspectos metabólicos, incluido «La educación al paciente», entre otros temas. La jornada está dirigida a Licenciada/os en Enfermería, Licenciada/os en Nutrición, Auxiliares en Enfermería y Estudiantes. Los expositores mencionados, conforman un equipo humano, que para la presentación de ésta jornada, no dejan nada al azar.

Ellos son: :Dres. Luis Nin y Estela Olano, Gonzalo Perrone, Andrea Leivas, Licenciada Mabel Pellejero, Dr. Néstor Campos y en una entrega total, los Dres. Adalberto Piedrabuena Especialsita en Nutrición y Martín Salvatierra, Cirujano de Guardia, sala y Block. Quienes nos dedicaron unos minutos para dialogar más en detalle:

¿Cómo se está llevando adelante la actividad de la cirugía en el Hospital Regional Salto?

-Dr. Salvatierra: Contamos con una Policlínica de UDA (Unidad Docente Asistencial),compartida entre residentes de cirugía de ASSE y Cirujanos de la Facultad de Medicina, que atiende los miércoles a la hora 10, en Hospital de Salto. También contamos en Montevideo con las unidades Docentes asistenciales, donde se intenta que la Facultad brinde un servicio de asistencia. Siempre siguiendo las pautas de protocolo y guía de la Clínica quirúrgica, haciendo más uniforme la atención quirúrgica. Como puede ser una situación difícil de un paciente en un ateneo, discutirlo, también con profesionales de Montevideo y Argentina.

Se está tendiendo a profesionalizar la atención toda. Estamos apostando a un proyecto, sin apresurarnos a decir que lo que estamos haciendo es lo mejor, simplemente lo vemos como una forma diferente de trabajar. Aspirando a poder llegar a como se trabaja en una Clínica, aunque muchas veces lo que más nos cuesta, es la falta de recursos. Necesitamos del apoyo institucional, apoyo económico por el costo de las herramientas.

La Cirugía ha hecho un cambio espectacular en estos últimos años, como es el caso de la Laparoscopía.

¿Cómo está relacionada la cirugía a la Nutrición?

En la parte nutricional es fundamental. A tal punto, que desde un primer momento que comenzamos a trabajar con su equipo, notamos que la mayoría de los pacientes coordinados que hemos operado , son tumores. Si bien estamos en proceso de investigación por una cifra exacta del paciente desnutrido, la gran mayoría de los pacientes que ingresan al servicio para ser operados por tumores, están desnutridos. Si será importante para el Cirujano saberlo, que ha quedado ampliamente demostrado a nivel mundial con estudios de ensayos científicos y con alta potencia de certificación, que la desnutrición provoca la falla de sutura al operar.En caso de que por diferentes motivos, esa sutura al extraer el tumor efectivo falle al unirse, ese paciente puede llegar a tener la complicación de una peritonitis.

La complicación mayor de una cirugía digestiva.Para nosotros es clave la presencia del Cirujano, por ello fuimos a buscar al grupo de Nutrición, deseando trabajar con ellos en equipo. Si queremos obtener resultados, debemos trabajar en equipo.

¿Cuándo habla de tumor, es siempre grave?

Para que se entienda, cuando decimos tumor, es tumor maligno y es el mas frecuente.

Jornadas del 15 y 16 de noviembre 2019

¿Cómo será su desarrollo?

-Dr. Piedrabuena: Vamos a realizar la Quinta Jornada de Soporte Nutricional y Metabólico y comenzamos con la Primera Jornada de Nutrición Hospitalaria, que se llevarán a cabo los días 15 y 16 de noviembre.

Ya hemos llevado a cabo jornadas, apuntando a aquellos temas de asistencia directa nutricional al enfermo muy grave. Esta próxima vez, deseamos ampliar el panorama hablando de Nutrición Hospitalaria en general, incluyendo patologías que se tratan desde el punto de vista de la Nutrición en el Hospital. Muy distinta a la atención de las Policlínicas. Enfermedades que no están dentro de las más graves, pero que sí requieren una nutrición especializada.

¿De que forma se llevan adelante las mismas?

Como se ha realizado hasta ahora, se trabaja en el concepto de equipo en el grupo de profesionales.

Hoy la medicina es mucho más provechosa si se realiza de esa forma y no de manera individual.

¿Como esta compuesto el equipo de Nutrición en el Hospital?

Por un médico, una Licenciada en Nutrición y una Licenciada en Enfermería, como lo hemos hecho siempre. Y tenemos en este Hospital, el apoyo de los cirujanos, que es fundamental. En este caso se encuentra el Dr. Martín Salvatierra, quien se encarga de este tema.

¿Los casos mas difíciles en Nutrición son los pacientes quirúrgicos?

Sin duda. Es lo que mas nos convoca al equipo de Nutrición.

Toda aquella persona que no puede comer por boca, necesita una apoyo nutricional, que hay que analizarlo y discutirlo.

Y en un paciente quirúrgico cuando planificamos una nutrición, debemos conocer la opinión de ese paciente.

¿En que casos por ejemplo?

En los casos en que puede utilizar el estómago , el intestino para alimentarlo y cual es el mejor camino.

Pero necesitamos el apoyo del Cirujano, para que nos habilite a utilizar el aparato digestivo de ese paciente.

A partir de allí, se organiza una dieta con la Nutricionista, para decidir que es lo que puede comer o no y si es necesario una sonda.

Y el médico formado en Nutrición, es quien analiza en general el problema de la desnutrición o no y ver cuales son las mejores formas de hacer nutrición. Así que, el Cirujano habilita, la Licenciada en Nutrición hace la dieta y el médico analiza la situación global del paciente.

En muchas situaciones la Licenciada en Enfermería dice como hacer la alimentación.

Como por ejemplo en muchos casos, desear alimentarlo por boca y es absolutamente imposible, entonces ahí es cuando se ve intercambio contínuo de comunicación, mejorando notablemente la asistencia al paciente.

¿Las jornadas que ya se han realizado, han tenido ése fin?

Si, es que son sumamente importantes, todos los profesionales mencionados, porque cada uno de ellos, cumple una función importantísima, dentro del equipo.

¿A que hora dará comienzo la primera Jornada?Dr. Piedrabuena: el detalle es el siguiente:

Comenzará el viernes 15 de noviembre, 8 has.

8.30, será la apertura con Nutrición parenteral y enteral, sus aspectos metabólicos y seré en este caso el expositor.

9.30 has, Papel de las proteínas en el paciente internado. (Dr, Luis Nin), 10.45: ¿Cómo y cuándo complementar? (Lic. Andrea Leivas. Dr. Adalberto Piedrabuena).

12.30 Almuerzo. 13.30 has: ¿Quién es responsable de la desnutrición hospitalaria? (Dr. Luis Nin)

14.30: Fístula Intestinal (Dr. Gonzalo Perrone, Dra. Estela Olano)

15.30: ¿Siempre el paciente recibe lo indicado? (Lic. Mabel Pellejero), 17has. Taller: Gastrectomía. (Dr. Martin Salvatierra, Dra. Miriam Díaz).

Y el sábado 16, 8.30 has, Heridas y Nutrición (Dra. Estela Olano). 9.30hras: Vías de Nutrición Enteral (Lic. Mabel Pellejero). 10.30: Educando al paciente (Dr. Néstor Campos), 11.30 has: Sorteo y 12 has., realizaremos un brindis de despedida.

¿Cómo puede inscribirse quien así lo desee?

La concurrencia es libre y gratuita y las inscripciones se pueden realizar en: comiteemc @centromedico. com.uy o al 47331000- Interno 235.

¿Qué se está logrando con estas jornadas?

-Dr. Salvatierra: lo mas importante que deseamos conseguir, es generar entusiasmo.

Que la gente se nos acerque a solicitar información, se interese.

Y genere constantemente estar actualizado, ese intercambio de conocimientos tan necesario y se contagie de nuestra expectativa. ¡Que la tenemos! Pero es lindo contar con gente que genere ese entusiasmo, porque contagia.

Mary Olivera.