Leer al periodista Leonardo Haberkorn siempre me resulta atractivo, interesante. Puedo estar o no de acuerdo con ciertas visiones de la realidad, pero a menudo aclaro cosas, entendiendo otras mejor, y sobre todo relaciono situaciones, hechos. Pero lo curioso en este caso, es que Haberkorn me llevó a relacionar un libro suyo del año 2002 con una nota del 2015 y todo eso con algunos episodios en liceos de Salto ocurridos la semana pasada.

Lo primero que leí de su autoría, y lo leí con verdadera fruición y placer, fue el libro «Pablo Bengoechea-La clase del profesor», allá por el año 2003. Después, aprendí y disfruté muchísimo leyendo sus libros sobre la historia uruguaya reciente: los tupamaros, la dictadura, Gavazzo… Reconozco que cuando llegó a mis manos una carta suya (que si mal no recuerdo en parte molestó a Haberkorn por entender que se la estaba difundiendo fuera de contexto y sin la debida autorización) a través de la que estaría renunciando a dictar clases de periodismo en una institución montevideana, me sentí cerca, muy cerca del pensamiento de este colega. Fue de esas cosas que a uno le parecen tan buenas, que dice: me hubiese gustado haberlo escrito yo.

Pero empecemos con la narración de los hechos para aclarar las cosas…

El lunes pasado se cumplieron 100 años del nacimiento de Mario Benedetti. Un profesor de liceos de Salto, decidió ese día dejar de lado los temas que venía tratando (con alumnos de 14, 15, 16 años) y dar lugar a una especie de homenaje de no más de 45 minutos al autor centenario. Entonces, seleccionó varios fragmentos de novelas y cuentos (aquellos que creyó serían más atrapantes y capaces de despertar en los jóvenes el interés por seguir leyendo), un puñado de poemas del libro «El amor, las mujeres y la vida» (antología de poemas de amor), pero además videos, láminas con fotografías y un parlante para conectar al celular y escuchar canciones compuestas con letra de Benedetti («Te quiero» musicalizado por Los del Pueblo, entre otras) y escuchar además grabaciones con la propia voz del poeta leyendo sus textos.

Llegó al salón y en el pizarrón escribió: «1920 – 14 de setiembre -2020». Y enseguida preguntó: «¿qué les sugiere esto que acabo de escribir?». Nadie respondió absolutamente nada. Nadie. Nada. Entonces cambió la pregunta: «¿a qué pueden estar referidas esas fechas que anoté?». Había unos quince alumnos, solo uno dijo: «a cien años de algo», y volvió a bajar la vista hacia el celular que estaba sobre la mesa. «¿Saben los cien años de qué se cumplen hoy?», preguntó el docente. La respuesta fue unánime: «No»… «La verdad que no»… «Ni idea»…

Entonces explicó que se cumplían cien años del nacimiento de Mario Benedetti, y volvió a preguntar: «¿lo conocen?». El silencio fue absoluto, hasta que el profesor pidió por favor que alguien respondiera, por eso los alumnos respondieron: uno dijo: «fue un escritor», otro: «creo que un escritor», el resto no pronunció palabra alguna.

Ese mismo profesor, en la nochecita, ya en su casa, mientras tomaba mate al lado de la estufa y trataba de organizar el entrevero de asombro y desilusión que tenía, recordaba que de esos mismos adolescentes, en marzo, cuando les preguntó por Horacio Quiroga, uno dijo que creía que había nacido en Montevideo, otro aseguraba que en Buenos Aires, y el resto no supo o no se animó a decir nada.

En fin…el «homenaje» a Benedetti se cumplió en parte, no como estaba previsto. Hubo cosas con las que el profesor decidió no seguir porque los bostezos, los rostros que parecían decir «que termine de una vez» y la desesperación por seguir mirando los celulares, ya eran cosa seria.

Simplemente porque había allí un profesor y una clase, porque había un profesor intentando dar una clase que seguramente no olvidará jamás, es que ese mismo profesor se acordó del título de un libro: «Pablo Bengoechea- La clase del profesor». Y al acordarse del libro y de su autor, Leonardo Haberkorn, y por la situación que en ese momento estaba atravesando, fue imposible no acordarse de aquella famosa carta mediante la que Leonardo Haberkorn «tiraba la toalla» y se resignaba a ya no tener más fuerzas para seguir dando clases. Esta reflexión quedaría inconclusa si no transcribiéramos partes de ella. Aquí van:

«Me cansé de pelear contra los celulares, contra WhatsApp y Facebook. Me ganaron. Me rindo. Tiro la toalla. Me cansé de estar hablando de asuntos que a mí me apasionan ante muchachos que no pueden despegar la vista de un teléfono que no cesa de recibir selfies. Claro, es cierto, no todos son así. Pero cada vez son más. Hasta hace tres o cuatro años la exhortación a dejar el teléfono de lado durante 90 minutos –aunque más no fuera para no ser maleducados– todavía tenía algún efecto. Ya no. Puede ser que sea yo, que me haya desgastado demasiado en el combate. O que esté haciendo algo mal. Pero hay algo cierto: muchos de estos chicos no tienen conciencia de lo ofensivo e hiriente que es lo que hacen (…) Esta semana en clase salió el tema Venezuela. Solo una estudiante en 20 pudo decir lo básico del conflicto. Lo muy básico. El resto no tenía ni la más mínima idea. Les pregunté si sabían qué uruguayo estaba en medio de esa tormenta. Obviamente, ninguno sabía. Les pregunté si conocían quién es Almagro. Silencio. A las cansadas, desde el fondo del salón, una única chica balbuceó: ¿no era el canciller? (…) ¿Saben quién es Vargas Llosa? ¡Sí! ¿Alguno leyó alguno de sus libros? No, ninguno. Conectar a gente tan desinformada con el periodismo es complicado. Es como enseñar botánica a alguien que viene de un planeta donde no existen los vegetales. En un ejercicio en el que debían salir a buscar una noticia a la calle, una estudiante regresó con esta noticia: todavía existen kioscos que venden diarios y revistas. En la Naranja Mecánica, al protagonista le mantenían los ojos abiertos con unas pinzas, para que viera una sucesión interminable de imágenes, veloces, rápidas, violentas. Con la nueva generación no se necesitan las pinzas. Una sucesión interminable de imágenes de amigos sonrientes les bombardea el cerebro. El tiempo se les va en eso. Una clase se dispersaba por un video que uno le iba mostrando a otro. Pregunté de qué se trataba, con la esperanza de que sirviera como aporte o disparador de algo. Era un video en Facebook de un cachorrito de león que jugaba. El resultado de producir así, al menos en los trabajos que yo recibo, es muy pobre. La atención tiene que estar muy dispersa para que escriban mal hasta su propio nombre, como pasa (…) a estos muchachos -que siguen teniendo la inteligencia, la simpatía y la calidez de siempre- los estafaron, que la culpa no es solo de ellos. Que la incultura, el desinterés y la ajenidad no les nacieron solos. Que les fueron matando la curiosidad y que, con cada maestra que dejó de corregirles las faltas de ortografía, les enseñaron que todo da más o menos lo mismo. Entonces, cuando uno comprende que ellos también son víctimas, casi sin darse cuenta va bajando la guardia. Y lo malo termina siendo aprobado como mediocre; lo mediocre pasa por bueno; y lo bueno, las pocas veces que llega, se celebra como si fuera brillante. No quiero ser parte de ese círculo perverso. Nunca fui así y no lo seré. Lo que hago, siempre me gustó hacerlo bien. Lo mejor posible (…) proyectando la película El Informante, sobre dos héroes del periodismo y de la vida, vi a gente dormirse en el salón y a otros chateando en WhatsApp o Facebook. ¡Yo la vi más de 200 veces y todavía hay escenas donde tengo que aguantarme las lágrimas! También les llevé la entrevista de Oriana Fallaci a Galtieri. Toda la vida resultó. Ahora se te va una clase entera en preparar el ambiente: primero tenés que contarles quién era Galtieri, qué fue la guerra de las Malvinas, en qué momento histórico la corajuda periodista italiana se sentó frente al dictador. Les expliqué todo (…) Caras absortas. Desinterés. Un pibe despatarrado mirando su Facebook… Silencio. Silencio. Silencio. Ellos querían que terminara la clase. Yo también».

Contratapa por Jorge Pignataro