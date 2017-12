Tras la profanación del panteón de familiares de descendientes del Gral. José Artigas

Tras los daños constatados en el panteón de los familiares de descendientes del Gral. José Artigas ubicado en el Cementerio de Paso del Parque de Daymán, desde la Comisión Honoraria de Patrimonio de Salto se informó que “es muy poco y nada lo que se puede hacer al respecto” para poder recuperar o reacondicionar el lugar, en tanto la comisión no cuenta con fondos económicos como para hacerlo.

EL PUEBLO consultó a la Profesora Ofelia Piegas sobre la situación que fue constatada el pasado 16 del corriente por familiares de los descendientes de Artigas que concurrieron a dicho cementerio y que hicieron público lo que se puede calificar con una profanación del panteón. En este sentido, la docente esgrimió: “fue un desastre lo que pasó, fue espantoso” pero “nosotros no tenemos nada que ver, además, la Comisión Honoraria de Patrimonio no se ha reunido últimamente”, puntualizó Piegas.

ALLÍ ESTÁN LOS RESTOS DE LA NIETA DE ARTIGAS

La vinculación de ese cementerio con el Gral. José Artigas parte de la descendencia de Fidela Artigas Vallejo, una nieta de Artigas que se casó con un Dalmao desde donde surge una de las ramas de descendientes del prócer.

Fidela, era hija de Ana Vallejo y Santiago Artigas, quien era hijo del Gral. José Artigas con Melchora Cuenca (una lancera paraguaya conocida como una de las esposas del General). Más allá de la probada descendencia que llevó a que el Cementerio El Tala, de Paso del Parque del Daymán guarde los restos de la nieta de Artigas y parte de su descendencia, la profesora de historia e integrante de la Comisión Honoraria de Patrimonio de Salto, Ofelia Piegas señaló que “ese no es un lugar vinculado directamente a Artigas” y seguramente el reacondicionamiento del lugar le corresponda a las mismas familias de quienes tienen allí sus seres queridos.

SE CONSTATÓ LA PROFANACIÓN DE PANTEÓN

Según publicó EL PUEBLO, el pasado sábado 16 de diciembre, se constató la profanación del panteón de los familiares descendientes del Gral. José Gervasio Artigas ubicado en el cementerio de Paso del Parque en la localidad de Tala. Familiares de quienes allí descansan, manifestaron que concurrieron a rendir homenaje a sus ascendientes, encontrándose con la atroz situación, descartando que el brutal vandalismo haya sido obra de los habitantes del lugar, quienes reverencian el mismo, como patrimonio histórico, por la representatividad que tiene, al albergar a parte de la descendencia del Prócer el Gral. José Gervasio Artigas.

De acuerdo a lo expresado, se presume que el hecho pudo ser producto de la leyenda que cuenta que en el sitio habría una “olla con oro”, conocida “leyenda urbana”, muy común en sitios de la campaña oriental, cosa que fue categóricamente desmentida por fantasiosa. Una vez efectuada la denuncia correspondiente, se consideró oportuno hacerlo también público, al considerarse nefasto y preocupante la animosidad e impunidad con la cual se faltó el respeto al recinto, no sólo por ser un espacio histórico, sino que también y principalmente, por pertenecer a la intimidad de una familia que vio invadida la esfera de recuerdo de sus muertos.