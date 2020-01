Vacaciones

Las termas de Salto muestran por esta época una aceptable cantidad de visitantes, sin embargo, no son pocos -y lo hace cada vez más gente, según dijeron a EL PUEBLO personas allegadas al rubro turístico-, los que optan por vacacionar o incluso pasar un solo día en termas argentinas como las de Federación o Villaguay.

DAYMÁN Y ARAPEY

Si se compara la conformidad que manifiestan tanto salteños como turistas, en cuanto a Daymán y Arapey, según consultas realizadas por este diario en la presente semana, hay coincidencia en que son las termas de Daymán las que más han mejorado en los últimos años, ten iendo además la ventaja de la cercanía para quienes residen en Salto o llegan desde el sur (que en general son más que los que vienen desde el norte).

Arapey, durante el verano, convoca más visitantes en las proximidades de los días feriados por Carnaval, especialmente brasileños. Pero la principal desventaja que manifiestan muchos es el mal estado del camino de acceso, que se encuentra con muchísimos pozos y ha sido escenario de varios accidentes últimamente. Hay quienes reclaman también, por más personal para una mejor atención en los hospedajes que allí ofrece la Intendencia, cuya estructura física, en algunos casos, requiere urgentes reparaciones, nos dicen.

TERMAS ARGENTINAS

En cuanto a termas en Argentina, EL PUEBLO se comunicó con salteños que por estos días se encuentran en las de Villaguay (ubicadas aproximadamente a 120 quilómetros de Concordia), a las que se accede por rutas nacionales Nº 14 y Nº 18. Consultados sobre las ventajas del lugar, manifestaron que “las rutas están en óptimo estado y las termas en sí son una joyita, modernas, sumamente limpias, el complejo es pequeño pero cuenta con piscinas de aguas termales saladas y de agua fría, tanto para niños como para adultos”. Además, destacan que si bien son para todo público cuentan con “un muy buen servicio de hidroterapia”, y que “para pasar unos días son de superior nivel que las de Arapey en varias cosas, como caminos, higiene, alojamiento (del que destacan “cuatro apartamentos muy bien equipados”) y atención, además de que en este momento el tipo de cambio favorece…También es bueno el hecho que estén en el borde de la ciudad, con mucho movimiento comercial”.

En tanto las de Federación, quizás las termas argentinas más promocionadas en nuestro medio, tienen la ventaja de la menor distancia desde Salto y el buen estado de los accesos (están ubicadas aproximadamente a 50 quilómetros de Concordia), aunque varias personas coincidieron en que las de Villaguay ofrecen mayor tranquilidad y seguridad.

UN TEMA PARA ATENDER

Es verdad que se ha trabajado en las termas salteñas y cada gobierno que ha pasado hizo lo suyo por mejorarlas; pero también es cierto que la competencia con el vecino país se está haciendo fuerte y Salto no puede darse el lujo de “perder pisada” en ese terreno. El tema incluso viene siendo manejado por los políticos salteños como parte de la campaña electoral para las elecciones de mayo próximo. Están los que dicen que se debe explotar y difundir mucho más nuestro turismo termal, de lo contrario “los centros termales argentinos nos pasarán por encima”, como ha dicho recientemente un candidato a Intendente; y están, por otro lado, los que sostienen que “se está trabajando bien, con Argentina es una competencia natural y bastante pareja que incluso nos viene bien”.

En definitiva, de lo que no hay dudas, por la importancia económica del rubro, es que se trata de un tema que deberá ser puesto y considerado en la agenda por los futuros gobernantes, no sólo quienes aspiran a ocupar el sillón de Intendente sino también por los electos diputados y demás autoridades nacionales.