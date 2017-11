La viralización de fotos en las redes sociales de surubíes ofreciéndose en venta, indignó a la comunidad toda y en especial al sector vinculado a la pesca y al turismo. Es que, la pesca de surubí está prohibida y el tamaño de los peces “robados” (una forma de pesca) eran de 50, 60 kilos o más, se trataba incluso de piezas de hasta 25 años de edad. La indignación llevó por ejemplo a que la Comisión Directiva de la Asociación Hotelera Gastronómica de Concordia, apuntara contra las autoridades provinciales y nacionales. Es que, esta depredación se hace a la vista de todos y nadie reacciona. Diario Junio (Concordia, EE.RR., Argentina) a especialistas y conocedores del lugar y lo que pudimos saber es que se trata de pesca de costa por lo que Prefectura estaría limitada a actuar no así Recursos Naturales de la provincia cuyo responsable es Oscar Villalba. Se calcula que en este tiempo han pescado alrededor de 500 piezas.

Se trata de un cardumen de surubíes que persiguen a otro de sábalos, ingresan al río por el Ayuí o sea por la zona de playa de la Tortuga Alegre.

En ese lugar los esperan un total de entre 10 y 15 “pescadores” en línea y con 3 anzuelos “Patejas”. Los anzuelos quedan en hilera y ocupan aproximadamente 1 mts. con una plomada y, mediante el método de “robador” enganchan al pez.

LOS RESPONSABLES…

A la hora de encontrar responsables todos tienen una explicación que los liberaría de responsabilidad. En el caso de Prefectura de Salto Grande, por ejemplo que es la encargada de custodiar el río, lo que dicen es que ellos no pueden actuar cuando se trata de pesca de costa y que quienes deberían hacer algo en esta situación son las autoridades de la provincia. Esto es, Recursos Naturales.

El responsable de la repartición provincial, Recursos Naturales, Oscar Villalba, según pudo averiguar Diario Junio, afirma que para actuar necesitaría personal y no lo tiene.

De este modo y ante tamaña liviandad los depredadores de la fauna ictícola actúan sin problemas y a cara descubierta (como se observa en la foto que publica Diario Junio) frente a todo el mundo.

EL TURISMO

PREOCUPADO…

La Comisión Directiva de la Asociación Hotelera Gastronómica de Concordia preocupada por la depredación de Surubíes en la represa de Salto Grande.

A escasos kilómetros al norte de la ciudad de Concordia sobre el Río Uruguay se está realizando una masiva matanza de Surubíes. La misma ocurre a cualquier hora del día ejecutando piezas que tienen entre 4 y 25 años de edad sin que las diferentes autoridades nacionales y provinciales reaccionen con firmeza en defensa del recurso natural que además es un atractivo turístico para Concordia y Entre Ríos.

Alertamos a las diferentes áreas provinciales de producción, pesca, PNA Salto Grande, Policía de la provincia de Entre Ríos, CARU.

Los Legisladores que actúen rápido para proteger el recurso en peligro de extinción. Llama la atención como por un lado pretenden cuidar el medioambiente promocionando el uso de energía renovables y en contradicción dejan en total descuido esta fauna ictícola.

Peticionamos que en forma urgente reaccionen todos los Órganos gubernamentales involucrados para no tener que lamentarnos de la desaparición del Surubí de nuestro Río Uruguay.

Triste y perjudicial fue la experiencia en la provincia de Corriente por no intervenir en el cuidado de la fauna, agrega Diario Junio, de Concordia.