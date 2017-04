El ministro pidió que se negocie para que no aumenten los aranceles por cada intervención a raíz del IMAE en Salto.

“El IMAE sale en el departamento de Salto, aunque parece que sigue existiendo la duda”, dijo a EL PUEBLO la Diputada por el Frente Amplio Manuela Mutti.

“El Ministro (de Salud Pública, Dr. Jorge Basso) no transmitió que no sale el IMAE en el departamento de Salto, lo que se hizo fue un paso más para la concreción del mismo. Para que salga el IMAE en Salto tenía que establecerse una mesa de negociación y de diálogo, la cual se dio” el pasado martes, agregó Mutti, una de las primeras representantes del partido de gobierno en adelantar vía twitter la aprobación del IMAE en Salto, cuando se anunció la reunión con las autoridades de la salud en Montevideo.

La diputada se molestó con quienes plantearon en la prensa local alguna duda sobre la aprobación del IMAE para Salto. “Cuando vi la información que salió acá, la verdad que me preocupé y me dije ¿acá que pasó?, porque la información que yo tengo es otra. La verdad que hay que tener mucho cuidado con las cosas que se informan, por las repercusiones que tienen después en la población. La verdad que me ligué varios comentarios que creo que no eran merecidos y esperaré las disculpas en el caso que en algún momento lleguen”, puntualizó.

TRES REQUISITOS

Según explicó Mutti, en la reunión del pasado martes en Montevideo, “allí el ministro planteó tres cosas”, que formarían parte de la negociación.

“Les exigió un protocolo de atención, que se pide a todos los IMAE que existen en el país, es algo lógico y se tiene que afinar en cuanto a ese protocolo. Lo segundo que planteó es la posibilidad de que se negocie con los IMAE de todo el país para que no se aumenten los aranceles, los costos de cada intervención a raíz de este IMAE que se va a aprobar. Se busca que se acuerde que no aumenten los aranceles, o sea los costos que paga el MSP por cada intervención para que esto no implique un aumento de costo. Eso es parte de la negociación. Lo tercero que se planteó es que en caso de que exista la necesidad de una intervención quirúrgica, lo cual se da una en un millón, tener presente la necesidad de que se alquile un helicóptero con equipos médicos para el traslado y poder realizar la intervención en Montevideo ya que Salto no cuenta con la sala quirúrgica ni el material humano necesario como para hacer una operación tan riesgosa. Esas son las tres cosas que planteó el ministerio y creemos que se va a llegar a buen puerto con esto”, señaló la diputada.