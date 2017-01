A la opinión pública en general. La Dirección del Hospital Regional Salto, ante el reciente fallecimiento de un paciente en el Servicio de Pediatría, realiza las siguientes observaciones:

Expresamos las más sinceras y profundas condolencias a los padres y familiares de este niño, quedando esta dirección a las órdenes para lo que consideren pertinente.

Hacemos constar que a la fecha no hemos realizado declaraciones a la prensa ya que este caso se encuentra en la esfera judicial, por lo que todos debemos mantener las reservas del caso. Además entendiendo que no contribuía de manera alguna a mitigar el dolor de los padres y familiares.

Iniciamos una investigación interna a través de COSEPA (Consejo de Seguridad del

Paciente) la cual se viene realizando en base a la historia clínica y declaraciones de los profesionales que participaron en la asistencia de este niño. Esta acción se toma ante

cualquier acontecimiento adverso que sucede en nuestro Hospital.

Respaldamos el accionar de nuestros médicos, enfermeros y todo el personal de la puerta de Emergencia, donde en virtud de un análisis primario de la atención médica no emergen elementos que hagan presumir una inadecuada asistencia al paciente. Sin perjuicio de ello,

aguardamos la finalización de los procesos de investigación en curso. Condenamos rotundamente cualquier tipo de violencia hacia nuestros médicos y todo el personal de la salud, como se ha venido manifestando en los últimos días principalmente a través de las redes sociales. Convencidos de que esto no colabora al esclarecimiento del caso ni está permitiendo a nuestro personal trabajar en las condiciones adecuadas, requisito fundamental para poder realizar una asistencia médica de calidad.

Expresamos a todos nuestros usuarios y a la población en general que la asistencia médica de nuestros niños se lleva adelante en base a pautas nacionales, por las cuales se rigen todos los prestadores de salud del país, las mismas son cumplidas estrictamente, reflejando esto en el hecho que nuestro departamento tenga una de las cifras de mortalidad infantil más bajas del país.

Saluda a ustedes atentamente.

Dr. Marcos García

Director HRS

Dr. Juan Pablo Salisbury

Sub Director HRS

Dr. Luis Rodríguez

Director Adjunto HRS