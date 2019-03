María de los Ángeles Machado es la primera mujer en ocupar el cargo de Directora de la Unidad Nº 20 del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), la excárcel de Salto. Días atrás fue blanco de un ataque a balazos donde en su casa recibió cinco disparos, pero, aclaró en reiteradas oportunidades no solo que no se le cruza por la cabeza dejar el cargo, sino además que este modelo “es el posible” para rehabilitar personas.

Lo que sigue es un cruce con periodistas de EL PUEBLO y de otros medios tras la visita del Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario.

-¿Tiene idea de por qué fue el ataque?

No. No tengo idea. Me he abocado a la confianza en mis compañeros, a la confianza plena en el Ministerio del interior y en la investigación que están realizando.

-¿Puede ser que alguna actividad concreta que haya realizado, fuera la causa de lo ocurrido?

No la tengo. Más que las líneas normales y el cumplimiento tácito de lo que imparte el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR).

-Trascendió que lo ocurrido fue causa de algunos traslados que se hicieron,

¿es así?

Creo que ya hemos sido claros en los últimos tiempos, no es una decisión que dependa del Director local; depende, a nivel nacional, de la Junta Nacional de Traslados y de la evaluación que tiene el Instituto Nacional de Rehabilitación respecto a las unidades penitenciarias que existen en el interior del país.

En ese sentido, esta Unidad es de media -mínima seguridad; está claro que hay delitos que no quedan acá, pero, antiguamente, ese tipo de traslados se hacían al sur del país, se enviaba al COMCAR, al Penal de Libertad, aquellos delitos que eran un poco más complejos. Desde hace un año y poco, se inició un proceso de regionalización, y la cárcel de máxima seguridad en la región, es la de Rivera.

Este sistema es progresivo – regresivo; es un sistema de tratamiento penitenciario, donde vos realices un proceso de desarrollo técnico, está claro que volvés a tu ciudad natal.

No estoy en el marco de la investigación, no sé en lo que va la investigación, he decidido estar así, bastante por fuera, y encomendarme a mis compañeros del Ministerio del Interior, en los cuales confío plenamente para dilucidar el tema.

-¿Está con medidas de seguridad?

Estoy con medidas de seguridad, como corresponden al Director de Cárceles, capaz que, un poco más agudas, en este momento, pero, el resto, es llevable.

-¿Ha evaluado la posibilidad de seguir el frente de la Unidad Nº 20?

No he evaluado nunca, el dejar un trabajo que está constituido, en primer lugar, en mi persona, desde lo ideológico, y en el creer en este sistema.

En el creer que este sistema, es el posible.

-¿Qué le generó la llegada del Comisionado Parlamentario aquí a Salto?

El Dr. (Juan Miguel) Petit es un amigo, más allá de que es el Comisionado Parlamentario para cárceles.

Es un amigo el cual, para nosotros, desde que estuvimos en la subdirección, queremos mucho.

Es un respaldo que, para nosotros, es bien importante en este momento, por lo que estoy muy agradecida de que haya cortado su agenda y viniera hasta Salto.