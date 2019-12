“Es hermoso ver toda tu obra realizada en el escenario”, sostuvo

Convencida y apasionada por lo que hace, dice casi sin pensarlo, que su vocación por la moda nace con ella, lo define como algo inherente a su personalidad.

“De niña sentía como mi madre me iba llevando a eso, me arreglaba de chiquitita, me combinaba con todo y creo que eso sigue después, yo amaba el diseño y desde pequeña yo tenía una máquina de coser y le elaboraba vestiditos a mis muñecas”, expresó Mariela Fagúndez Alves, una destacada diseñadora de modas de nuestra ciudad que propone en esta época los exclusivos trabajos de su última colección.

En entrevista con EL PUEBLO, Mariela Fagúndez Alves, una emprendedora del rubro vestimenta, comentó en qué está trabajando actualmente.

“Me encantó seguir por el camino de la moda. Los diseños que hago son totalmente diferentes a lo que se ve, a lo que se puede comprar en una tienda, totalmente diferentes porque trabajo con algodón crudo. Además es todo diferente, muy elaborado, porque se ha dejado de bordar a mano y nosotros seguimos haciendo junto a las modistas, de bordar a mano”, contó.

En lo que es el diferencial de sus prendas, dijo que elaboran muchos chalecos y que usan mucho la capucha, porque “creo que va mucho con lo que es un vestido, a mi me encantan las capuchas y si bien las colecciones que hago son muy artesanales, pero si tengo que llegar a diseñar un vestido de fiesta, seguramente le incluya la capucha”, es que la misma es como un sello de distinción, que Fagúndez reconoció que “quizás no se use mucho acá, pero en Europa sí”.

La diseñadora afirmó que ha hecho varios desfiles de su colección para presentar sus diseños y que en ese sentido, ha sido muy exigente con la presentación de sus prendas. “Hay todo un trabajo de fondo, que lleva a que cada persona que va a lucir tu ropa tiene que saber hacerlo, tiene mucha cosa que mostrar con cada prenda, por eso soy exigente y me pongo a ver todos los detalles, controlando desde el fotógrafo hasta la luz que lo ilumina, si bien todos los detalles son importantes, luego es hermoso ver toda tu obra realizada en el escenario”, sostuvo.

Con experiencia y trayectoria sobre las pasarelas, Mariela Fagúndez, dijo a este diario que “siempre estuve relacionada a la moda, y sé lo que le gusta a las mujeres, el público femenino es muy exigente y se tiene que estar a la altura de las demandas de la gente. Nosotros elaboramos prendas con capuchas, con mucho trabajo de mangas, saquitos abiertos, jugamos mucho con las tonalidades en colores y en pasteles, tal como se usa mucho ahora, con colores salmón y también trabajamos el mostaza, porque pasamos del crudo a los colores, llevo al negro, al rojo y dependiendo también los colores de la temporada”.

Sostuvo que la que ha presentado ahora “es una colección muy agradable, si bien tenemos una clima muy caliente, para las noches frescas mis clientas compran mucho mi colección porque son súper ponibles para las noches frescas de verano”.

Valoró que es “difícil ser diseñadora en Salto e introducirse en el mercado, me ha pasado que me han dicho, que como soy diseñadora mis trabajos deben ser carísimos, y no es así. Estamos en un mundo donde hay mucha gente trabajando detrás porque están las modistas y otra gente. En otros mercados los diseñadores están bien vistos y los clientes al momento de pagar no van a cuestionar si es más barato o más caro, en todo Uruguay todavía no tenemos eso, aunque por suerte a mi me conocen desde hace muchos años y tengo un grupo de clientas que me siguen hace mucho tiempo y eso es algo que a uno le reconforta”.

Quienes busquen las prendas pueden encontrarlas en calle Guaraní 1186 donde está la colección donde parte se exhibió en las redes y otras no. Mariela Fagúndez ya hizo la presentación de su colección en el Hotel Horacio Quiroga y por las redes sociales con el nombre de la diseñadora.