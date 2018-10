Pueblo Lavalleja. Por Yamandú Leal

Esta localidad que comprende tres localidades – nos referimos a Guaviyú de Arapey, Pueblo Ruso y Cuchilla de Guaviyú donde está la policlínica tiene su facultativo.

Nos referimos concretamente a la Doctora Natalia Gordiola.

Esta región de nuestro departamento profundo, hace un tiempo tenía su médico. Al transcurrir el tiempo se fue de la localidad y SAIS pudo cubrir enviando un facultativo por el sistema que realiza en todo el departamento una vez por semana.

Pero para satisfacción y tranquilidad de la población, la Dra. Gordiola que ya está radicada por quince días en esa policlínica y los quince días restantes estará en Pueblo Fernández.

Los días que está atendiendo en esta última localidad mencionada.

Los servicios serán atendidos por SAIS como lo remarcábamos líneas más arriba. Con la Dra. Natalia Gordiola dialogamos sobre su vida, sus proyectos y todo lo referente a su actividad, sintiéndose muy feliz con la gente y de estar dando consultas en la policlínica de Cuchilla de Guaviyú.

-¿Qué le ha parecido la gente del lugar?

-“De los cinco años que estoy acá excelente. A mí me pareció que siempre me dieron un excelente trato.

Nunca tuve quejas de nadie, me encanta el área rural en sí. Por ello decidí venirme aquí”.

- ¿Ya había dado consultas en otro lado o es este el primer lugar que vino a trabajar?

-“A trabajar sí… es el primer lugar que vine… desde que me recibí vine para acá. Estuve un tiempo en Salto y después sí me vine para esta zona”.

-¿Dónde nació?

“Nací en Cerro Pelado, departamento de Paysandú. Viene a ser más conocido como Tierra Colorada.

Desde niña mi sueño fue ser doctora. Me costó porque me fui a estudiar fuera del país.

Me fui a Cuba. Estudié y me recibí. Siempre mi sueño fue ayudar a los que más necesitan.

Estoy quince días acá y atiendo en Cuchilla de Guaviyú, Pueblo Ruso y Guaviyú de Arapey y los otros quince días restantes me voy a Pueblo Fernández”.

-En cuando a los remedios ¿Existe suficiente stock o escasean los mismos?

-“Los crónicos se hace cada tres meses. Ahora se va a implementar una farmacia fija acá en la policlínica con todos los medicamentos.

Además te diré que viene un pediatra todos los meses. A veces es la pregunta que uno se hace.

Azambuya es la que viene y viene. Una doctora por mes por Centro Médico y después tenemos especialidades en Colonia Lavalleja que a veces se coordina y se va.

Hay tantos lugares que necesitan atención y no la tienen. Gracias a Dios se posibilitó aquí dando más que una valiosa mano y más. Son tres pueblos.

Como decía el intendete en su parte oratoria que Pueblo Ruso contaría también con una policlínica a través de la instalación de un container.

Hay una policlínica en Guaviyú, que es donde voy a dar consultas.

Faltaría Pueblo Ruso, que es la que no tiene. A veces tengo que ir a consultar en las casas”.