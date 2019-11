La fecha14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes, que este año tuvo como lema «La diabetes concierne a cada familia», fue ocasión propicia para que EL PUEBLO consultara a la endocrinóloga Rossina Bergalli sobre el tema. Ante todo explicó que los endocrinólogos atienden una gama más amplia de enfermedades, pero la atención a la diabetes acapara alrededor del 80 % de su atención.

-¿Cómo define a esta enfermedad?

Es una enfermedad crónica, no transmisible, por lo cual no se contagia. Lo que pasa es que el páncreas, que es una de las glándulas del organismo, no está funcionando bien, entonces hay un aumento de la glicemia, del azúcar en la sangre, y ese aumento continuo que no solamente aumenta la glicemia sino también las proteínas y el colesterol, porque la insulina está fallando en el caso de la diabetes tipo 2, hace que al aumentar progresivamente los pacientes tengan las complicaciones crónicas en los ojos, en los riñones, en los miembros inferiores… Por eso se dice que la diabetes es una de las primeras causas de amputación en pacientes que no tienen traumatismos, una de las primeras causas de insuficiencia renal crónica, y una de las primeras causas de ceguera. También afecta obviamente toda la parte de lo cardiovascular, los pacientes que tienen diabetes tipo 2 tienen un riesgo triplicado de tener infarto agudo de miocardio y accidentes cerebrovasculares…

-¿Cómo se explica puntualmente eso de la amputación de dedos, o pie, o toda una pierna?

Esta es una enfermedad silenciosa, la mayoría del tiempo no tiene síntomas. Pero el paciente empieza a perder la sensibilidad en los pies, al perder la sensibilidad se lastiman, se hacen infecciones y eso lleva a que tengan amputación. Por eso es importante el cuidado del pie, el paciente que tiene diabetes tipo 2 lo más importante es que se cuide el pie, por ejemplo que consulte con un especialista como el podólogo para poder evitar las complicaciones, que lo más grave es la amputación. Hemos visto en las consultas, cuando le revisamos el pie, al sacarse el zapato el paciente tenía la marca de un arroz por ejemplo y no se había dado cuenta, por no tener sensibilidad. Hay entonces más frecuencia de infecciones y las infecciones son más difíciles de curar en este contexto y llevan a la amputación, que es lo más grave.

-Usted ha mencionado la diabetes tipo 2, ¿cómo es esa clasificación?

Se puede clasificar en tres grandes tipos principales: la tipo 1, la tipo 2 y la diabetes gestacional. Después hay otras genéticas y secundarias, más raras. Pero la más frecuente es la diabetes tipo 2, que se da en el 90 % de la población que tiene diabetes. Es una alteración genética acompañada, o desencadenada mejor dicho, más que nada sobre todo por lo ambiental: el sedentarismo, la obesidad, la mala alimentación… eso hace a un paciente susceptible que tiene antecedentes: padres, abuelos, hermanos, con diabetes. La tipo 2 es la más frecuente y sobre todo se ve a partir de los 60 años, pero ahora con el sedentarismo, la mala alimentación, etc., estamos viendo que se diagnostica más temprano, en chicos, algo que nos duele mucho es ver chicos con diabetes tipo 2, que antes no existía. El otro tipo de diabetes es la tipo 1, que es una enfermedad autoinmune que hace que el páncreas no reconozca a su glándula como propia, entonces se destruye. Se da en un pico entre los 5 y los 14 años, y a esos chicos si nosotros no les damos insulina se mueren, porque su páncreas no funciona.

ACTIVIDAD EN PLAZA ARTIGAS CON PARTICIPACIÓN DE UNAS 286 PERSONAS

Como informáramos el mismo jueves, se cumplió en Plaza Artigas una actividad tendiente a la concientización sobre esta enfermedad (con puestos de controles gratuitos, charlas, etc.), organizada por la Asociación Diabéticos de Salto y el apoyo de varias instituciones del medio, entre ellas hubo un fuerte apoyo del Club de Leones (Salto Centro, Ayuí, Azahares, Universitarios y Los Leos). Club de Leones Salto Centro y Ayuí, según contó a EL PUEBLO una de sus integrantes, Rosario Dubarry, «la noche anterior elaboramos bandejas con verduras saludables y tapers con ensalada de frutas para exhibir y servir a la gente. Participaron unas 286 personas. Este tipo de actividades nosotros las hacemos siempre, por ejemplo en las escuelas, brindando charlas y ofreciendo alimentos saludables». Sobre el trabajo realizado en la plaza, dijo que fue «una instancia muy nutriente, la gente se interesó; es que la gente sabe que hay que tratarse bien, es la madre de todas las enfermedades, la gente también sabe y reconoce que come mal». Finalmente expresó que «como todos los años, mundialmente los Leones nos adherimos a estas causas, porque tenemos como lema Juntos Servimos, y esta vez cumplimos con Salto, con la salud, con este flagelo que nos afecta a todos, fue algo lindísimo».