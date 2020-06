Grecia Sequeira y Florencia Rodríguez – Escribanas Públicas

Grecia Sequeira González y Florencia Rodríguez Mousqués, son dos Escribanas de 30 años de edad, a las que las unió la amistad y, luego, la profesión. Salteñas de cuna, trabajan con responsabilidad desde el día en que decidieron emprender su camino como notarias, juntas, desde el año 2016. EL PUEBLO dialogó con las mismas, quienes contaron sus inicios y los nuevos desafíos que enfrenta dicha labor.

¿Por qué optaron por seguir la carrera notarial?

Desde la secundaria ambas siempre tuvimos una inclinación hacia las materias referidas más a las ciencias sociales, por ello, optamos por seguir la orientación Humanística, y luego, ya cuando debíamos decidir qué carrera iniciar a nivel universitario, optamos por comenzar la Facultad de Derecho y tuvimos la suerte de que pudimos realizar toda nuestra carrera acá en la ciudad de Salto en la Facultad de Derecho – Regional Norte.

En una primera instancia, hay 4 años de tronco común con abogacía, pero, una vez culminada esta primera etapa, nos dimos cuenta que sentíamos más afinidad por el Notariado, ya que nos sentíamos más cómodas o más identificadas con la función social que cumple la labor notarial. En este momento nos encontramos en calle Dr. Bortagaray (ex calle Cerrito), número 51, enfrente a Agencia Central.

¿La realidad del ejercicio de la profesión, dista mucho de la idea que se tiene durante el tiempo de estudiante?

En lo referente al plano económico y a la expectativa que uno tiene en cuanto a la salida laboral que tiene esta carrera, creemos, tal como nos iban comentando en Facultad algunos profesores, que evidentemente esta es una profesión que requiere de mucho tiempo y paciencia para insertase en forma sólida en el mercado laboral, debido a que la confianza cumple, sin dudas, un rol fundamental en este tipo de profesiones, ya que el Escribano muchas veces interviene en momentos bisagras en la vida de los clientes, tales como en la compra de su primer auto o casa, situaciones que requieren de cierto grado de intimidad y de darle al cliente seguridad, no sólo jurídica sino, también, emocional.

Por otro lado, creemos que, si bien la formación que nos brindó la Facultad es sumamente valiosa, luego uno sigue puliéndose y formándose en la práctica con los diversos casos que se van planteando en el escritorio; por eso, creemos que la experiencia, también, desempeña un papel fundamental, como en cualquier profesión, sin dejar de lado seguir nutriéndose con diferentes cursos, bibliografía, así como también con el intercambio de ideas con otros colegas. En este sentido, podemos decir que nos hemos encontrado con colegas con más años de experiencia y, también, de nuestra generación, que han sido muy solidarios con nosotras.

Comenzaron a transitar el mundo profesional en una época en que se endurecieron determinadas maneras de cumplir con la tarea; muchos han manifestado un cierto temor ante tantos cambios, ¿cómo lo ven ustedes?

Como todo lo nuevo, primero, uno se muestra con cierta reticencia al cambio, con miedo muchas veces infundado, pero, luego, cuando uno va leyendo, informándose e intercambiando ideas con otros colegas de cómo van a funcionar esos cambios que se van presentando, uno se va acostumbrando paulatinamente.

Personalmente, sin dudas, el gran cambio que nos tocó pasar en nuestra vida profesional, fue con la Ley de Inclusión Financiera, respecto de la cual nos tuvimos que ir adaptando y cumpliendo con ella y, principalmente, explicarles a nuestros clientes que ante determinados negocios, no podían seguir procediendo como venían haciéndolo, algo que a nosotras como profesionales, ya nos costaba entender completamente y, a los clientes, aún más.

En esta profesión podemos decir que se dan cambios constantemente, y todos nos hemos tenido que ir adaptando a dichos cambios, tal es así que, colegas de generaciones anteriores, no han mencionado que han tenido que adaptarse a la creación de nuevos impuestos que antes no existían, tales como el IRPF para dar un ejemplo, así como también, pasando a algo más básico, a ciertos cambios tecnológicos tales como el uso de la máquina de escribir, al uso de la computadora.

¿Recomendarían a los jóvenes estudiar Escribanía?

No sabemos si la palabra más adecuada es decir que recomendamos o no estudiar esta profesión, sino que, sentimos que cada uno debe tener su propia experiencia personal y consideramos que, es una carrera que realmente debe gustarle a quien la elija para estudiarla, ya que no es corta.

Son muchas horas que uno debe dedicarle al estudio y, en nuestro caso, en algunas ocasiones, tuvimos que dejar de lado salidas con amigos, entre otras cosas, como les pasa a muchos estudiantes, también, de otras carreras.

Es una carrera linda, exigente, sí, no lo vamos a negar, pero, si es la vocación de alguna persona, que lo haga, resaltando, nuevamente que, uno, luego, en la vida profesional, debe mostrarse paciente, ya que como lo mencionábamos anteriormente, lleva mucho tiempo asentarse en el medio.

¿Cuál o cuáles son los principales planteos y/o asesoramientos que busca el cliente?

Las consultas más frecuentes que se nos han presentado son en el área automotores, personas que desean adquirir un vehículo y quieren saber los pasos a seguir y gastos para poder realizar el título de propiedad a su nombre.

Otra consulta frecuente, mayoritariamente de clientes jóvenes, es en cuanto a obtener préstamos de distintas entidades bancarias para así poder comprar o construir una casa; en este caso, puntualmente, nos ha sucedido que, las personas que acuden por este motivo al escritorio, no estaban al tanto de que se realiza una escritura pública para poder acceder a éste, y que, además, conlleva un estudio profundo de la documentación por parte del Banco y, también, del Escribano. Luego, también están los certificados notariales, que son muy habituales, ya que las personas físicas o jurídicas necesitan acreditar diversas situaciones tales como su domicilio, ingresos, o, si es una sociedad comercial, la vigencia de la misma, ya sea para presentar ante oficinas públicas o privadas, por diversas cuestiones.