El empleo sigue siendo y más que nunca en Salto, un tema a discutir. En los últimos 4 años se han perdido casi 47 mil puestos de trabajo según dicen las estadísticas oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas.

Si bien el desempleo promedio en el país es del 8,7%, en Salto llega casi al 10% en términos reales y esto provoca que además la precariedad del mismo pase a ser otro problema. Pero hasta el momento no hemos visto propuestas concretas de parte del gobierno, ni tampoco medidas que ayuden a paliar esta grave situación.

El miércoles 27, tuve la oportunidad de participar en Montevideo de una charla en ADM, la Asociación de Dirigentes de Marketing, de donde salen propuestas e ideas para el país en que vivimos. Allí el destacado economista Ignacio Munyo, dijo algo muy interesante, que debe ser tenido en cuenta y que es algo que hemos venido hablando en reiteradas oportunidades con nuestro candidato, Ernesto Talvi.

Munyo dijo que en los últimos años se han venido creando puestos de trabajo para personas que tienen más de 30 años de edad, al tiempo que se han perdido puestos de trabajo de personas que son menores de 30 años de edad.

La diferencia en esta situación se da por la preparación que tienen las personas mayores a 30 años de edad, que cuentan con capacidad técnica y profesional para poder insertarse fácilmente en el mercado laboral.

En tanto las personas que son menores a 30 años de edad, no encuentran trabajo porque tiene escaso nivel educativo y no se han preparado para el mundo que viene. Pero el hecho pasa porque esa falta de trabajo, termina generando problemas serios en esos jóvenes que se vuelcan a las adicciones y terminan envueltos en problemas de violencia, generando un incremento de la inseguridad entre la población.

Como podemos ver, todo va de la mano. Y es por eso, que en el programa de gobierno de Ciudadanos hacemos hincapié en la educación, como factor clave para el desarrollo humano de nuestros jóvenes, sobre todo de los que viven en las zonas más vulnerables de nuestro país.

Cuando Ernesto Talvi plantea la construcción de liceos de tiempo completo en distintos barrios de las ciudades del país, de los cuales 13 están proyectados para Salto, es porque ponemos el énfasis en la educación como piedra angular del acceso al mundo del trabajo de calidad.

Desde Ciudadanos Salto venimos trabajando fuertemente para que nuestras propuestas sean una realidad, porque Salto y el país la necesitan.