Grupo ambientalista que se opone volverá a reunirse en febrero

De acuerdo a información vertida por Adriana Carabajal Conti, representante del grupo Salteños en defensa de los Bienes Naturales –La empresa Petrel sigue planificando las perforaciones pese a las movidas ambientalistas “puesto que es un plan a seguir. A ser consultada sobre qué medidas adoptará el grupo ambientalista, Carabajal expresó que en el mes de febrero se volverán a reunir. En octubre de 2012, Petrel adquirió un interés en un gran proyecto petrolero convencional y no convencional en Uruguay. El proyecto comprende dos concesiones, Piedra Sola y Salto, que abarcan 14,000 km2 (3.5 millones de acres) que se mantienen bajo contratos separados de producción compartida. La entrada inicial de Petrel fue adquirida por una inversión de US $ 2,5 millones para el 25% de Schuepbach Energy International LLC (SEI), una empresa privada estadounidense que posee las concesiones Piedra Sola y Salto y una participación del 85% en dos licencias de gas prospectivas en el sur de España. Petrel ejerció una opción para aumentar su participación en el SEI al 51% por US $ 5.5 millones en diciembre de 2013.

LO QUE CONSIDERA

LA EMPRESA PETREL

Las concesiones de Piedra Sola y Salto en tierra uruguaya representan una excelente oportunidad de primera empresa para una compañía del tamaño de Petrel, en un activo con el potencial de recursos normalmente asociado con las principales compañías petroleras. El proyecto es prospectivo tanto para el petróleo no convencional dentro de las lutitas como para el petróleo convencionalmente embalsamado en las areniscas subyacentes y superpuestas.

ATRACCIONES DE

LA CUENCA NORTE

La Cuenca del Norte en Uruguay forma parte del mismo sistema de cuenca del Devónico productor de petróleo que se extiende a la vecina Cuenca del Paraná en Brasil. También es productivo en Bolivia y Argentina, pero prácticamente inexplorado en Uruguay. Uruguay es una democracia estable con un excelente ambiente de trabajo, que incluye acceso rápido a servicios petroleros y equipos de las cercanas Argentina y Brasil. Uruguay actualmente importa 40,000 bppd para el consumo interno en la refinería La Teja en Montevideo.