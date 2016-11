Día clave hoy para resolver el conflicto que mantienen desde hace 60 días los trabajadores del frigorífico Somicar (exfrigorífico municipal) con la empresa que lo gestiona. Tras instaurar una Mesa de Diálogo ayer encabezada por el Intendente de Salto, para encontrar una salida al asunto, la empresa se llevó la propuesta que hizo el Intendente Andrés Lima y esta tarde le contestará si acepta la misma de retomar a los 6 trabajadores despedidos y así el sindicato levantar la ocupación del lugar.

DIÁLOGO

Tras la reunión el Intendente de Salto, informó que hicieron un planteo el cual “pasa porque la empresa reintegre a los seis trabajadores que fueron despedidos y a su vez que el sindicato abandone la ocupación que desde hace días viene llevando a cabo en el frigorífico, y de esa manera generar un ámbito de negociación para pensar en el futuro, con el objetivo de mirar cómo potenciar el desarrollo del mismo, para que se amplíe su capacidad de trabajo y se consigan nuevos mercados y así haya más empleo, mejor remuneración y se cree un espacio de trabajo donde participe la empresa, los trabajadores y la Intendencia de Salto.

En ese marco, el jerarca comunal informó que “se resolvió esperar un plazo de 24 horas, hasta hoy jueves a las 15 horas, donde la empresa contestará si está de acuerdo con esta solicitud que se le ha hecho, donde se le pide el reintegro de los 6 trabajadores despedidos”.

El intendente también aseguró que “el sindicato dijo que si esto es así levantarán la carpa y dejarán sin efecto la ocupación y allí generaremos un ámbito para generar mejores condiciones de trabajo, optimizar los controles que se están haciendo y que el frigorífico pueda crecer día a día”.

Lima dijo que “la única expectativa” que tiene sobre este tema es que “se pueda solucionar, porque este conflicto no le sirve a nadie, ni a los trabajadores, ni a la empresa ni a nosotros como Intendencia, por tanto queremos que esto se solucione cuanto antes y trabajar desde aquí con el Ministerio de Ganadería, la empresa, los trabajadores organizados y nosotros creo que será algo muy saludable”.

No obstante, el Intendente Lima mencionó que “habríamos preferido que esto se solucionara hoy pero no fue así y veremos qué sucede en este intervalo de 35 horas y esperamos poder solucionar este conflicto”.