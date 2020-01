La Engrupida Tango por primera vez recibirá a Alexis Lovotti en Asdemya el próximo 24 del corriente. El mencionado artista es cantante y bandoneonista que llegará desde Santa Fe (Argentina).

Lovotti hará unas presentaciones en nuestro país y estará en nuestro departamento engalanando a la milonga La Engrupida.

Nacido en Capital Federal en 1972, Alexis Lovotti comenzó su trayectoria en la música dentro del género del Hard Rock junto al grupo La Mosca, derivado en Sin Aliento, con el que realizó presentaciones, videoclips y compartió escenario con bandas como Horcas, Malón, Almafuerte, Animal y Cabezones.

Fue cantante de la agrupación Viuda Negra, de Power Metal; grabó un disco junto a la banda de heavy metal Britannia y compartió un show con Ricardo Iorio en el mítico Cemento, en Buenos Aires. Incursionó a su vez en la composición, la literatura, el teatro y la narración oral escénica.

Como solista realizó presentaciones por España, Polonia, Uruguay.

En Santa Fe, es parte de la banda de tango electrónico Eterna, con quienes compartió escenario entre otros con Bajo Fondo y Los Auténticos Decadentes y Tangorra.

Luego de varios años de recorrida por distintos escenarios, fue reconocido en los festejos del Patrimonio en el Centenario de la Cumparsita (Montevideo, Octubre 2017).

econocido mundialmente como uno de los estilos musicales y de baile más distintivos, el tango es un producto cultural de suma relevancia en países como Argentina y Uruguay. En ellos nace como una expresión musical característica de un mundo urbano cada vez en mayor crecimiento, de principios del siglo XX donde la identidad nacional se confundía con la mezcla de identidades inmigrantes que llegaban a la región.

Hoy en día el tango es el embajador en el mundo de la cultura rioplatense.

NO PASA DE MODA

Aunque no hay datos específicos y claros sobre el origen y el nacimiento del tango, para conocerlo más de cerca debemos ubicarnos en la región del Río de la Plata, entre Argentina y Uruguay en los primeros años y décadas del siglo XX. Allí se combinaron elementos que provenían tanto de melodías europeas traídos por los inmigrantes como de elementos de la vida cotidiana en las ciudades que comenzaban a crecer.

El tango nace como la expresión de un mundo principalmente masculino, donde los hombres cuentan y relatan sus dolores, sufrimientos, las mujeres que aman, el ámbito de la ciudad, el barrio, la identidad nacional y el amor por todo lo que tenga que ver con el estilo de vida urbano. No representa a las clases más poderosas, incluso fue despreciado por mucho tiempo por ellas al ser representante del sentir popular. Hoy en día se asocia a grupos etarios altos aunque a los jóvenes también puede llegar a gustarles.

hay duda alguna de que el tango como música y como forma de baile es un elemento central de la cultura rioplatense. Esto es así a pesar de que hoy en día en los países mencionados son más populares entre los jóvenes otros estilos que incluso no son originales de la región sino que son resultado de gustos y tendencias globalizados.

El tango representa de manera fiel y clara el sentir y el pensar de aquellos que poblaron nuestras ciudades cuando las mismas todavía no eran enormes urbes sino que aún tenían mucho camino por recorrer. El tango en sus letras representa gran parte de la identidad argentina porteña y uruguaya con cuyos elementos se sigue construyendo hasta la actualidad, por ejemplo la presencia de cafés y bares, el vino, el amor y el sufrimiento, el puerto, la música popular, etc.

La música de Tango se ba ila por una pareja de hombre y mujer. Sus cuerpos se juntan al punto de enfrentarse cara a cara y entrelazar las piernas en complejísimas maniobras. El hombre interpreta un rol enérgico y dominante, propio del machismo de antaño. La mujer lo sigue, teniendo también una coreografía protagónica. El hombre guía a la mujer durante el baile, sigue la música con coreografías complicadas manteniendo el torso casi inmóvil. Piernas y pies se mueven rápida y precisamente, cruzándose y entrelazándose los del hombre con los de la mujer.

Éste tipo de baile fue uno de los motivos por los que el Tango era despreciado y rechazado como movimiento cultural.

Su carácter obsceno era considerado impropio por los integrantes de la «sociedad civilizada». Provenía de clases bajas y marginales, indignas de reconocimiento. Pero aun así, el auge del Tango comenzó y rápidamente llegó a espectáculos públicos. Allí se los adaptaba, o más sinceramente, se los refinaba para otro tipo de público. Se quitaban líneas de las letras que contuvieran lenguaje inapropiado u ofensivo.