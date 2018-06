La referente del Plan de Lectura María Luisa De Francesco recientemente recibió una invitación de la Cámara del Libro de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) del Instituto de Arte Benjamín para presentar su último libro intitulado “Caballo” y también para brindar una charla a futuros docentes en las jornadas pedagógicas en la décimo novena feria del libro que en aquella ciudad boliviana viene creciendo en forma exponencial.

“Este año son miles los visitantes que se han acercado a la feria que está muy bonita, sobre todo el pabellón infantil que es temático. Este año se hizo con el tema monstruos por los 200 años de la aparición de Frankenstein y realmente es maravilloso” – reveló la escritora.

MUCHO PÚBLICO

La referente en Lectura se vio desbordada por el multitudinario público; compartió su charla para más de 1.000 maestros y docentes de Secundaria y en la jornada próxima se inscribieron 600 personas.

“El tema fundamental es acerca de los mediadores de lectura. Ya tengo la invitación para la feria de La Paz. La gente me ha obsequiado su amistad y de ver que lo que se está haciendo en Salto es muy productivo. A su vez he recibido una invitación para el año que viene brindar una charla en las jornadas pedagógicas en Cuba. Es bueno de que manera todos los actores culturales se nuclean para llevar a cabo esta feria que lleva ya 19 años. Hoy la visitan más de 50.000 estudiantes”.

Las cifras soplan a favor de la decimonovena edición de la Feria Internacional del Libro de Santa Cruz de la Sierra, organizada por la Cámara Departamental del Libro de Santa Cruz. Desde el presente hasta el 10 de junio son 12 días en los que se presentarán más de 185 expositores repartidos en seis pabellones. Se alternan 80 presentaciones de libros en seis salones. Se cuenta con la presencia de más de 50 escritores internacionales y alrededor de 180 nacionales.

